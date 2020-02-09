لبنان.. دورية للمخابرات تتعرض لكمين ببعلبك ومقتل 3 جنود

قُتل 3 جنود لبنانيين وأصيب 3 آخرون بجروح اليوم الأحد في منطقة الهرمل شمال شرق البلاد أثناء مطاردتهم سيارة مسروقة، بحسب ما أفاد الجيش في بيان.

وجاء في بيان الجيش أنه "أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة، الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار".

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وأضاف أن ذلك أدى إلى مقتل جنديين على الفور وإصابة 4 بجروح، توفي أحدهم لاحقاً في المستشفى متأثراً بجروحه. كما أدى الهجوم لمقتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة.

ودان رئيس الوزراء اللبناني المكلَّف حسان دياب ما حصل.

واعتبر في بيان أن الكمين "يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دوراً أساسياً في حمايته"، مضيفاً أن أي اعتداء على الجيش اللبناني هو "عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم".

وطالب بـ"الإسراع في توقيف المعتدين والمحرضين"، بدون أن يحدد المسؤولين عن الهجوم.