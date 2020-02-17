سليماني ينتصب في قرية لبنانية.. هكذا علقت بلدة مجاورة

لم يمر نصب حزب الله تمثالاً لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في بلدة حدودية جنوب لبنان، مرور الكرام في البلاد، بل أثار انتقادات جمة من سياسيين واعلاميين.

فقد نَصَب حزب الله السبت، تمثالا لسليماني الذي اغتيل بضربة جوية في الثالث من يناير، في حرم مطار بغداد، في بلدة مارون الراس جنوب لبنان ما اثار انتقادات واسعة وسخرية على مواقع التواصل.

وحضر الحفل رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ هاشم صفي الدين والقائم بأعمال السفارة الايرانية في بيروت حسن حميدي.

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حديقة ايران

وارتفع النصب في "حديقة ايران" في البلدة الجنوبية المتاخمة للحدود اللبنانية مع اسرائيل ووراءه علم فلسطين، مشيراً بإصبعه إلى الأراضي المحتلة.

والنصب عبارة عن مجسّم بتقنية 2D (الثنائية الابعاد) وبكلفة بسيطة. وهو مصنوع من مادة شبيهة بالكارتون وليس تمثالاً م من الحجر.

نرفض أن تُفرض علينا خيارات

تعليقاً على تلك الخطوة، فضّل رئيس بلدية دبل، احدى البلدات ذات الغالبية المسيحية المُحيطة ببلدة مارون الراس ذات الغالبية الشيعية، إيلي لوقا لـ"العربية.نت" "لو أن الحديقة التي رُفع فيها نصب سليماني مسمّاة باسم حديقة لبنان أو حديقة مارون الراس بدلاً من حديقة ايران".

كما اعتبر أن وضع نصب لشخصية غير لبنانية قد يفتح الباب أمام رفع تمثال لشخصية اخرى تُمثّل خطاً سياسياً لفريق معيّن"

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وفي حين حرص على التأكيد بأن أهل البلدة يعيشون سويةً وتجمعهم علاقات طيّبة مع سكان مارون الراس المحاذية، وهو ما يعكس رسالة لبنان في العيش المشترك"، الا أنه رفضه " أن يُملى علينا خيارات تُناقض خياراتنا وتوجهاتنا".

واستحوذت البلدة الجنوبية على اهتمام إيران نظراً لموقعها الجغرافي المطل على فلسطين المحتلة، فأقامت الهيئة الايرانية لإعادة اعمار لبنان حديقة كبيرة باسم "حديقة ايران"، وذلك بعد حرب تموز في للعام 2006. وشهدت الحديقة عدة مناسبات مرتبطة بـ حزب الله.

تعريض لبنان للخطر

إلى ذلك، قال رئيس بلدية دبل "تصرّفات كهذه من شأنها تعريض لبنان لمخاطر هو بغنى عنها، خصوصأً ان الدولة اللبنانية لا حول ولا قوّة لها في هذا المجال".

ولم تقتصر ردود الفعل الغاضبة على وضع نصب لسليماني في جنوب لبنان على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بل شملت ايضاً نواباً ووزراء مناهضين لسياسات حزب الله، حيث عبّروا عن رفضهم إلحاق لبنان بالمحور الايراني ووضعه في صلب الصراع القائم بين الولايات المتحدة الاميركية وايران.

متاجرة بالقضية الفلسطينية

وفي السياق، اعتبر النائب عن حزب "القوات اللبناينة" المناهض لـ"حزب الله"، النائب وهبي قاطيشا لـ"العربية.نت" "ان اقامة نصب لقائد فيلق القدس السابق خطوة استعراضية شعبوية الهدف منها القول لجمهورهم انهم سيستعيدون القدس المحتلة، وهو ما يُفسّر "وضعية" نصب سليماني مشيراً بإصبعه إلى الأراضي المحتلة". ولفت الى "ان هناك متاجرة بالقضية الفلسطينية منذ سنوات".

كما تساءل عن سياسة النأي بالنفس التي اعلنت الحكومات المتعاقبة على الالتزام بها في وقت يُمعن حزب الله في خرقها من خلال تدخله بالحرب في سوريا والعراق واليمن لمصلحة ايران".

إلى ذلك، استبعد قاطيشا "فتح جبهة جنوب لبنان من قبل حزب الله للردّ على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني"، لان الحزب برأيه لم يستطع الثأر لمقتل احدى اهم قادته العسكريين عماد مغنية منذ سنوات فكيف سيردّ على مقتل سليماني"؟

سليماني على طريق المطار

يذكر انه بعيد مقتل سليماني، رفع حزب الله على طريق المطار صوراً لسليماني أثارت استنكار عدد من اللبنانيين، لا سيما أنها رفعت على طريق يستقبل جميع الوافدين إلى البلاد.

كما رُفعت على طول الطريق الممتد من مدينة زحلة في البقاع وحتى مدينة بعلبك صوراً عدة تجمع سليماني بالمهندس موقّعة بآل جعفر (عائلة شيعية مؤيّدة لـ"حزب الله") تحت عنوان "قسماً سنثأر" واخرى بعنوان "عهداً سنُكمل الطريق"، وهو ما يعكس حجم نفوذ حزب الله في لبنان.

لاريجاني في بيروت ويلتقي نصرالله

يأتي ذلك بالتزامن مع اعلان سفارة إيران في بيروت ان "رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، وصل على رأس وفد يضم عدداً من الشخصيات البرلمانية والسياسية، مساء الأحد إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي في خلالها كبار المسؤولين.

واتّخذت اجراءات أمنية مكثفة أمام فندق فينيسيا وسط بيروت تزامنا مع زيارة لاريجاني الذي من المتوقّع ان يلتقي امين عام حزب الله حسن نصرالله.

وهي الزيارة الاولى لمسؤول خارجي بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة البرلمانية، والتي اكد نصرالله في اطلالته الاحد ان تسمية الحكومة بحكومة حزب الله يؤذي لبنان وامكانات المعالجة

