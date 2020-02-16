جدل في لبنان.. سليماني على الحدود مشيراً بإصبعه للجليل

أثار نصب تمثال لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بلدة مارون الراس على الحدود اللبنانية جدلاً واسعاً بين اللبنانيين مساء السبت.

وانتشر على مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة إزاحة الستار من قبل حزب الله عن نصب سليماني، الذي اغتيل بضربة جوية في الثالث من يناير، في حرم مطار بغداد، ليظهر الأخير منتصباً ووراءه علم فلسطين، مشيراً بإصبعه إلى الأراضي المحتلة.

تمثال سليماني عحدود لبنان

ما رأيكم؟ وبتعتقدوا كيف بتكون ردة الفعل اذا نحط تمثال شخصية امريكانية أو سعودية ايضاً؟ pic.twitter.com/Fy5G7Lj4bs — Paula Naoufal (@paulanawfal) February 15, 2020

وفي حين شارك الفيديو عدد من مؤيدي حزب الله فضلاً عن حسابات إيرانية، انتقدت شريحة واسعة من اللبنانيين الأمر، متسائلة كيف سيكون موقف الحزب إن نصبت بلدة أخرى مثلاً نصباً لقائد عسكري أميركي أو عربي أو غيره.

كما تساءل البعض الآخر هل تنشر طهران نصباً لقائد عسكري لبناني؟.

إلى ذلك، ذكّر مغردون آخرون بتسريب ورقة قبل أيام من مدارس المهدي عن أسئلة وجهت لأطفال عن سليماني، فضلاً عن مناشدة زعيم حزب الله حسن نصرالله قبل يومين لملك الموت أن يقبض روحه لا روح سليماني.

وغالباً ما ينشر حزب الله في مناطق تواجده لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى طريق المطار الوحيد في البلاد، صوراً للمرشد الإيراني، أو لقادة إيرانيين، في خطوة تثير استنكار شريحة كبيرة من اللبنانيين.

وبعيد مقتل سليماني، رفع حزب الله على طريق المطار صوراً لسليماني أثارت استنكار عدد من اللبنانيين، لا سيما أنها رفعت على طريق يستقبل جميع الوافدين إلى البلاد.