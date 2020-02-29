لبنان يغلق المدارس حتى 8 مارس لكبح انتشار كورونا

قالت وزارة التربية اللبنانية في بيان، الجمعة، إنها ستغلق المدارس حتى الثامن من مارس آذار كإجراء احترازي لكبح انتشار فيروس كورونا.

وجاء الإعلان عقب بيان لمستشفى أكد تسجيل رابع حالة إصابة بالفيروس داخل البلاد وهو مواطن سوري قيد الحجر الصحي بالمستشفى الواقع بالعاصمة بيروت.

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وذكرت وزارة التربية في بيان "حرصا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم...يطلب وزير التربية طارق المجذوب من جميع المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات الإقفال".

وأشار البيان إلى أن الإجراء سيصبح ساريا اعتبارا من السبت.

وارتبطت أول ثلاث حالات إصابة في لبنان بركاب وصلوا في رحلات جوية قادمة من إيران التي سجلت أكبر عدد للوفيات بالفيروس خارج الصين.

وقالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية أمس الجمعة إن لبنان أوقف نقل القادمين من دول تفشى فيها الفيروس ومنها الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

ويشمل القرار النقل جوا وبحرا ويستثني المواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان.