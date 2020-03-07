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"مات الاتفاق".. اليونان تعيد لتركيا آلاف اللاجئين

المصدر: دبي - العربية نت
لاجئون سوريون على الحدود التركية اليونانية (رويترز)
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أفاد مراسل "العربية/الحدث"، السبت، بأن اليونان أعادت لتركيا 2867 لاجيء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة، أنّ الاتّفاق بين الاتّحاد الأوروبي وتركيا الذي أدّى منذ العام 2016 إلى الحدّ من الهجرة إلى أوروبا بات "مَيتًا"، متهما أنقرة "بالمساعدة" في التدفّق المستمرّ لآلاف المهاجرين على الحدود.

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نشرت تركيا، الخميس، ألف عنصر من الشرطة لمنع اليونان من رد المهاجرين، وفق ما أعلن وزير داخليتها، في وقت يحتشد آلاف...

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وقال ميتسوتاكيس لشبكة سي إن إن، أن الاتّفاق قد مات لأن تركيا قررت خرق الاتفاق بالكامل بسبب ما حدث في سوريا.

واعتبر أنّ تركيا تفعل عكس ما التزمت به لناحية إبقاء طالبي اللجوء لديها، منوها إلى أن أنقرة قامت بشكل منهجيّ، في البر والبحر على السواء، في مساعدة الناس في جهودهم لعبور الحدود إلى اليونان.

لاجئون سوريون على الحدود التركية اليونانية (رويترز) لاجئون سوريون على الحدود التركية اليونانية (رويترز)
الأبواب مغلقة

يذكر أن صدامات جديدة اندلعت لفترة وجيزة الجمعة على الحدود اليونانية التركية بين الشرطة اليونانية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والمهاجرين الذين رشقوا عناصرها بالحجارة، في وقت حذّر الاتحاد الأوروبي اللاجئين من أن أبوابه مغلقة.

لاجئون سوريون على الحدود التركية اليونانية (رويترز) لاجئون سوريون على الحدود التركية اليونانية (رويترز)

وبعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 28 شباط/فبراير فتح الحدود مع اليونان، توجّه آلاف عدّة من المهاجرين إليها معيدين للأذهان ما حدث خلال أزمة الهجرة التي شهدتها القارة الأوروبية في عام 2015.

كلمات دالّة

#أوروبا, #الهجرة
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