ميركل: 70% من الألمان قد يطالهم كورونا.. والتشيك تعلق

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، أن الخبراء يتوقعون إصابة من 60 إلى 70% من سكان ألمانيا بفيروس كورونا، مؤكدة أن على الجميع الإقرار بأن كورونا وصل بالفعل إلى أوروبا.

إلى ذلك، أعربت المستشارة الألمانية عن أملها في أن تساعد القرارات الصعبة التي اتخذتها إيطاليا بإبطاء انتشار الفيروس.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إلى 72 عدد المصابين في البلاد.وأوضح عبد... 72 مصاباً بكورونا في الكويت.. و189 في البحرين الخليج العربي

وأكدت ميركل اتفاقا في اجتماع عبر الفيديو مع المفوضية الأوروبية على أن يكون هناك تنسيق أوروبي للتعاطي مع كورونا.

كما لفتت إلى أن "الحظر الذي وضعناه على توريد المواد الطبية لا يعني منع توريدها بالكامل، ولكن علينا أن نؤمن حاجاتنا أولا"، كاشفة عن تخصيص 140 مليون يورو للمساعدة في برامج تطوير لقاح يعالج كورونا.

ووجهت المستشارة الألمانية بإلغاء أي تجمعات تزيد عن ألف شخص، مشيرة إلى أن الهدف كسب الوقت ونبطئ انتشار الفيروس.

"تثير الذعر"

وفي رد على تصريح ميركل الصادم، نقلت وكالة الأنباء التشيكية عن رئيس الوزراء أندريه بابيش قوله اليوم الأربعاء إن تصريحات

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن 70بالمئة من السكان سيصابون بفيروس كورونا قد تثير الذعر.

وأضاف "لا أريد التعليق على الوضع في ألمانيا لكنني أعتقد أن مثل هذه التصريحات تثير الذعر. وعلى أي حال، اتخذنا إجراءات قوية بحث تكون مثل هذه السيناريوهات غير واردة".

إصابات في 13 ولاية من أصل 16

من جهته، قال معهد روبرت كوخ الألماني، إن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية، أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها، لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.

وارتفعت حالات الإصابة اليوم الأربعاء بفيروس كورونا 1296 شخصا.

ولم تعلن ألمانيا أي وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.