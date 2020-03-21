وزراء الكويت يناشدون: نستحلفكم بالله ابقوا في منازلكم

مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، وتوجه عدة بلدان عربية وأوروبية إلى فرض حجر على السكان، شدد المسؤولون في الكويت على أهمية عدم الاختلاط، مطلقين ما يشبه الحملة لحث الناس على ملازمة المنزل

نستحلفكم بالله البقاء في منازلكم — محمد الجبري (@mohd_n_aljabri) March 20, 2020

ونشر عدد من الوزراء على حساباتهم على تويتر فجر السبت جملة وحيدة، مناشدين المواطنين والمقيمين في البلاد البقاء في المنزل وعدم الاختلاط.

وكتب وزير ر التجارة والصناعة، خالد الرضوان على سبيل المثال جملة يتيمة على حسابه على تويتر قائلاً: "أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم.

كذلك فعل وزير النفط خالد الفاضل، ووزير الإعلام محمد ناصر الجبري، بالإضافة إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، رنا عبدالله الفارس.

بدوره، كتب وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، الجملة عينها.

نستحلفكم بالله البقاء في منازلكم — د. رنا عبدالله الفارس (@Rana_AlFares) March 20, 2020

159 إصابة

يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الصحة الجمعة تسجيل 11 إصابة جديدة، ما رفع عدد الإصابات إلى 159، مكررة دعواتها إلى عدم الاختلاط أو المصافحة، وتجنب التجمعات.

ويوم الخميس أعلنت الكويت تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، لتصبح البلد الخليجي الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق الاثنين الماضي على مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية 2020\2021 من أجل مكافحة الفيروس.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أنه تقرر أيضا إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.