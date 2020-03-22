فرنسا تعلن وفاة أول طبيب بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي، الأحد وفاة طبيب يعمل في مستشفى فرنسي بعد أن أُصيب بفيروس كورونا المستجدّ، وقال أوليفييه فيران أنه "على حد علمه" هذه أول وفاة من هذا النوع في البلاد.

وقال فيران خلال مقابلة مشتركة مع إذاعة "آر تي ال" وصحيفة "لوفيغارو" وقناة "ال سي اي"، "أُبلغتُ مساء أمس بوفاة طبيب يعمل في مستشفى، إنه على حدّ علمي (...) أول حالة (من هذا النوع) أصابت طبيباً يعمل في مستشفى في فرنسا.

ورفض الوزير إعطاء "معلومات أكثر دقة" بناء على رغبة العائلة والسرية الطبية.

وأفادت معلومات قناة "فرانس 3" أن الضحية هو طبيب طوارئ في مدينة كومبيين في منطقة لواز التي كانت من بين أول المناطق المتضررة بشدة في فرنسا وتوفي بعد نقله إلى ليل. وهي معلومات أكدها مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية، أعلنت السبت، أن وباء كورونا المستجد أودى حتى الآن بـ562 شخصاً بزيادة 112 شخصاً خلال 24 ساعة، فيما نقل 6172 مصاباً إلى المستشفيات، بينهم 1525 في أقسام الإنعاش لخطورة حالتهم.

وتحدث فيران عن "التضحية الكبيرة التي يقدمها الجسم الطبي اليوم" وأشاد بـ"الشجاعة الاستثنائية التي يثبتها جميع الأطباء والعاملين في المجال الصحي ورجال الإطفاء وكل الأشخاص الذين يقومون بإنقاذ أرواح يومياً".