بدعم من نتنياهو.. غانتس يترأس الكنيست الإسرائيلي

أعلن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اليوم الخميس، عن انتخاب زعيم ائتلاف "أزرق أبيض" بيني غانتس، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، رئيساً له في خطوة قد تؤدي إلى تشكيل حكومة طوارئ مشتركة بين الخصمين.

وكان غانتس المرشح الوحيد لخلافة حليف نتنياهو يولي إدلشتاين الذي استقال من رئاسة الكنيست تحت الضغوط، أمس الأربعاء.

وصوت لصالح غانتس 74 عضواً من أعضاء الكنيست، و18 ضده، من أصل 120 عضواً في الإجمال. وتغيب عن الجلسة العديد من حلفاء غانتس السابقين، بينهم نصف مشرعي حزب "أزرق أبيض".

وتم انتخاب غانتس (74 عاما) بدعم جزئي من حزب "أزرق أبيض" الذي يقوده الجنرال السابق، وبتأييد من حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو.

ويمكن أن تمهد تلك الخطوة الطريق أمام "اتفاق لتبادل" منصب رئاسة الحكومة بين غانتس ونتنياهو. وتجري محادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين بعد الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في الثاني من مارس/آذار وفي أعقاب تفشي وباء كورونا المستجد.

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وبحسب صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإن نتنياهو صوّت لغانتس على منصب رئيس الكنيست. ولفتت الصحيفة إلى أن تنصيب غانتس لرئاسة الكنيست، قد يؤدي إلى انقسام في حزب "أزرق أبيض" بسبب معارضة بعض قادة الحزب قرار غانتس الترشح.

وخاض غانتس خلال العام المنصرم محاولة للإطاحة بنتنياهو في ثلاثة انتخابات غير حاسمة. ويعطي الاتفاق المتوقع بين غانتس ونتنياهو رئيس الوزراء المأزوم فرصة جديدة للبقاء في المشهد السياسي بينما يستعد للمحاكمة بتهمة الفساد.

وقال غانتس في أول خطاب له كرئيس للكنيست: "لقد انتصرت الديمقراطية"، مضيفا أنه اتخذ خطوة غير مستحبة للتعامل مع حال الطوارئ الوطنية.

وأضاف غانتس: "هذه ليست أياماً عادية، وتتطلب قرارات غير عادية. لذلك كما قلت، أنوي النظر في تشكيل حكومة طوارئ وطنية والتقدم بها بكل الطرق. لن نساوم على المبادئ التي صوت عليها أكثر من مليون مواطن. نتنياهو يعرف ذلك جيداً".