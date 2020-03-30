وفيات الوباء تتجاوز 35 ألفا عالميا.. والغالبية بأوروبا

لا يزال كورونا يتمدد أكثر فأكثر، حيث أودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في العالم منذ ظهوره بديسمبر في الصين، وفق ما أفادت فرانس برس، الاثنين.

في وقت سابق تأكدت رسمياً إصابة أكثر من 727080 شخصاً في 183 دولة ومنطقة. غير أن هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الأرقام الحقيقية، لأن عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتماثل إلى الشفاء 142300 شخص على الأقل حتى الاثنين.

وفي إيطاليا التي شهدت أول وفاة جراء الفيروس على أراضيها نهاية فبراير، والبلد الأكثر تأثراً لناحية عدد الوفيات البالغ 10779 من أصل 97689 إصابة، أعلن عن تعافي 13030 مريضاً.

بعد إيطاليا، تأتي إسبانيا التي سجّلت 7340 وفاة من أصل 85195 إصابة، ثم الصين القارية التي سجلت 3304 وفيات (81470 إصابة)، تليهما إيران حيث سُجّلت 2757 وفاة (41495 إصابة) وفرنسا حيث بلغت الوفيات 2606 (40174 إصابة).

وتوفي أكثر من 500 شخص في بلجيكا حتى الاثنين بحسب أرقام السلطات الصحية التي أحصت نحو 12 ألف إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي الوباء.

إلى ذلك أحصت الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، حيث بدأ تفشي الوباء نهاية ديسمبر، 81470 إصابة (31 حالة جديدة بين الأحد والاثنين)، بينها 3304 وفيات، فيما شفي 75448 شخصاً.

وتُعتبر الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً لناحية عدد الإصابات، إذ سُجّلت رسمياً 143055 إصابة، بينها 2514 وفاة و465 حالة شفاء.

ومنذ الأحد عند تمام الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش، سجلت أنغولا أول وفيات مرتبطة بالفيروس على أراضيها.

كما سجلت آسيا الاثنين حتى الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش 3827 وفاة (106552 إصابة)، الشرق الأوسط 2847 وفاة (50643 إصابة)، الولايات المتحدة وكندا 2577 وفاة (149298 إصابة)، أميركا اللاتينية والكارايبي 348 وفاة (14910 إصابات)، إفريقيا 150 وفاة (4786 إصابة) وأوقيانيا 20 وفاة (4864 إصابة).

وسجّلت أوروبا، الاثنين، حتى الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش، 25,037 وفاة من أصل 399,381 إصابة.

ألمانيا: الوباء ينتشر بوتيرة سريعة

إلى ذلك قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن كورونا ينتشر بوتيرة سريعة لدرجة لن تجعل من الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة بالبلاد في الوقت الحالي.

وتفرض ألمانيا قيوداً صارمة لاحتواء تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 455 شخصاً، وأصيب به 57 ألفاً في البلاد.

وأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.