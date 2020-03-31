كورونا.. إيطاليا تمدد الإغلاق وإسبانيا تحظر الجنازات

قررت الحكومة الإيطالية الاثنين، تمديد فترة فرض إجراءات العزل العام لكبح انتشار فيروس كورونا، حتى عيد الفصح على الأقل.

تمديد الإغلاق حتى الفصح

إلى ذلك، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في بيان بعد اجتماع مع اللجنة العلمية "تقييمنا هو أنه ينبغي تمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل (12 أبريل). ستتحرك الحكومة في هذا الاتجاه".

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وهذه الإجراءات مفروضة على الإيطاليين منذ 3 أسابيع، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في العالم، والذي شهد أكثر من ثلث وفيات العالم جراء كورونا، 11591 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في المناطق الشمالية في 21 فبراير.

3 أشخاص فقط بمراسم الدفن

أما في الدولة الثانية بقائمة الوباء، فقد حظرت إسبانيا الاثنين كلّ المراسم الجنائزية وحدّدت عدد المسموح بمشاركتهم في دفن أيّ ميت بثلاثة أشخاص على الأكثر، وذلك في مسعى لمكافحة تفشّي كوفيد-19 في ثاني بلد في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

وجاء في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية أنّه تقرّر "إرجاء إحياء الاحتفالات الدينية والمراسم الجنائزية المدنية إلى ما بعد انتهاء حالة الإنذار" السارية في البلاد والتي تمّ بموجبها فرض إغلاق عام لغاية 11 نيسان/أبريل للحدّ من تفشّي الوباء.

كما حدّد المرسوم بثلاثة أشخاص العدد الأقصى للمسوح لهم بالمشاركة في مراسم تشييع أو دفن أيّ من أقاربهم بشرط أن يحترم هؤلاء قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرض عليهم عدم الاقتراب من بعضهم البعض "لمسافة تقلّ عن متر أو مترين".

وأصبحت إسبانيا ثاني أكبر دولة في العالم، بعد إيطاليا، من حيث عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إذ حصد الوباء لغاية الإثنين أرواح 7340 شخصاً من أصل أكثر من 85 ألف مصاب في هذا البلد.