عود على بدء في ووهان.. "ابقوا في المنازل"

بعد أن تنفست الصعداء خلال الأيام الماضية مع التساهل في القيود على حركة التنقل، يبدو أن التحذيرات عادت إلى بؤرة الوباء الصينية.

فقد حذر مسؤولون في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا من التفلت في التنقلات، وناشدوا التزام المنازل.وقال رئيس لجنة الحزب الشيوعي في المدينة الصينية :" على السكان أن يعززوا إجراءات الحماية الذاتية وأن يتجنبوا الخروج إلا للضرورة.

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وفي بيان نشرته حكومة مدينة ووهان، قال وانغ تشونغ لين إن خطر حدوث عودة لوباء كورونا بالمدينة مازال كبيرا بسبب المخاطر الداخلية والخارجية وإنه يتعين مواصلة إجراءات الوقاية والسيطرة.

يأتي هذا أن سجلت عاصمة إقليم هوبي أسبوعا نظيفاً دون إصابات،

كما أنهت قبل أيام إغلاقا استمر شهرين بإعادة تشغيل بعض خدمات المترو وإعادة فتح الحدود، ما سمح بعودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية.

إلا أنه على الرغم من أن الصين، التي شهدت اول إصابة بالفيروس المستجد في نهاية العام الماضي، تمكنت من احتواء الوباء إلى حد كبير، لكن السلطات تخشى من عودة المرض إلى أراضيها وبخاصة عبر القادمين من الخارج.

خوف من موجة جديدة

وقبل يومين وُضع حوالي 600 ألف شخص هم سكان منطقة جيا في مقاطعة هينان في وسط الصين في العزل بعد اكتشاف إصابة امرأة زارتها بكوفيد- 19



وأعلنت محافظة جيا، الواقعة على بعد حوالي 800 كلم من بكين، الأربعاء ان سكانها لم يعد بإمكانهم مغادرة منازلهم دون تصريح.

يذكر أن 55 إصابة جديدة سجلت في الصين لدى أشخاص لا تبدو عليهم أية أعراض، أي لا يعانون من ارتفاع الحرارة أو السعال اللذين يميزان وباء كوفيد-19.

وبات عدد المصابين ممن لا تظهر عليهم أعراض 1075 شخصاً.

كما اشارت إلى تسجيل 35 حالة جديدة لدى أشخاص قدموا من الخارج لترتفع حصيلة الإصابات الوافدة إلى 841.

وقد أعلنت بكين عن سلسلة اجراءات مشددة لوقف حركة الوافدين الى البلاد بما يشمل حظر الاجانب من دخول الصين واجراء فحوصات للقادمين من الخارج ما يجعل من الاسهل تحديد المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وبات هناك 81589 إصابة في الصين مع 3318 وفاة ومعظمهم في ووهان كبرى مدن مقاطعة هوباي.