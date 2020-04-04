إسبانيا تتصدر ضحايا الوباء.. وأكثر من 7 آلاف إصابة بيوم

بعد أن فاضت مستشفياتها بأعداد المرضى، وأطاحت بإيطاليا لجهة عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي حول البلاد إلى البؤرة الأولى له في أوروبا، سجلت إسبانيا السبت قفزة جديدة في أعداد الإصابات والوفيات على السواء.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 11744 من 10935 أمس. وأظهرت الأرقام الجديدة أن 809 أشخاص لقوا حتفهم بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 932 في اليوم السابق.

في حين سجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بالفيروس. ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 124736 من 117710 أمس

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الأولى بعدد الوفيات

وكانت إسبانيا، البلد الذي شهد أكبر عدد من الوفيات، سجلت أمس أكثر من 900 وفاة خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أعلنت السلطات، الجمعة.

يشار إلى أنه على الرغم من عدد الوفيات الضخم، تتباطأ وتيرة الإصابات الجديدة يوما بعد يوم منذ منتصف الأسبوع الماضي، في وقت تفرض إجراءات عزل مشددة على 47 مليون إسباني منذ 14 آذار/مارس.

وشددت الحكومة الإسبانية مرة جديدة تدابيرها عبر إعلان وقف الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية الأحد ولمدة أسبوعين، بغية كبح جماح تفشي الفيروس، بعد أن فاضت مستشفيات البلاد التي تعاني من نقص في تجهيزات الحماية للطاقم الطبي، بالمرضى.

وبلغ عدد المرضى في أقسام العناية المركزة 6416، بحسب آخر أرقام للحكومة التي أعلنت أيضاً أن هناك أكثر من ثلاثين ألف حالة شفاء من المرض في البلاد.