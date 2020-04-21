عود على بدء.. الصحة العالمية: لا يمكن تحديد مصدر كورونا

عادت إلى الواجهة ثانية الثلاثاء جدلية مصدر وأصل فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مصيباً أكثر من مليوني شخص.

ففي حين تتقاطر التساؤلات والاتهامات أيضاً باتجاه الصين، وتحديدا مختبر علم الفيروسات في ووهان، على الرغم من نفي الأخير، أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر الفيروس المستجد.

موضوع يهمك في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتحديداً عند الساعة السابعة مساء، تلقت مديرة معهد ووهان للفيروسات، شي زنغلي، اتصالاً... اتصال بـ"امرأة خفافيش" ورحلة.. يوم تفشى الوباء بووهان الأخيرة

"أصل حيواني للفيروس"

وأكد تاكشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة إنه لم يتم التوصل لنتائج حتى الآن.



لكنه قال خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن الأدلة المتوفرة تشير إلى أصل حيواني للفيروس.

"يتخطى قدرة وذكاء البشر"

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس قد نشأ في مختبر ووهان وسط الصين أم لا، في حين اتهم وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر بكين بالتعتيم والتضليل وعدم تعاطيها بشفافية في هذا الملف الصحي الخطير.

إلى ذلك، ألمحت كل من أستراليا وألمانيا وفرنسا قبل أيام إلى "غموض" ما في مسألة الأرقام والشفافية حول مصدر الفيروس من قبل الصين.

في المقابل، نفى مدير المختبر الذي تشير إليه وسائل إعلام أميركية على أنه قد يكون مصدر الفيروس أي مسؤولية في انتشار الوباء.

وقال يوان زيمينغ، مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، متحدثا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية السبت: "من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنّا".

كما أكد أنه لا يمكن للإنسان تصنيع فيروس مثل كورونا وأن هذا الأمر يتخطى قدرة وذكاء البشر، مشيرًا إلى أن بلاده شاركت كل المعلومات المتاحة لديها عن الفيروس مع منظمة الصحة العالمية، منذ اليوم الأول.