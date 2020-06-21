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وسائل إعلام بريطانية تعلن عن عمليات طعن في مدينة ريدينغ

المصدر: دبي _ العربية.نت
عناصر من الشرطة البريطانية
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قالت وسائل إعلام بريطانية، مساء السبت، إن عمليات طعن وقعت بمنطقة شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية في مدينة ريدينغ.
وأوردت المصادر نقلا عن الشرطة قولها إنها تتعامل مع "حادث خطير" في حديقة بمدينة ريدينغ.

وأفاد أحد المسؤولين الأمنيين بأن الشرطة سارعت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق فيه.

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وذكر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن "عدة أشخاص" تعرضوا للطعن، فيما أغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.

كلمات دالّة

#بريطانيا, #طعن
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