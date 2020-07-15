بعد انتشار صور مريبة لسد النهضة.. إثيوبيا تؤكد "صحيحة"

بعدما انتشرت صوراً تظهر ارتفاعا في منسوب المياه في سد النهضة، ما أثار موجة تساؤلات في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل، لا سيما أن أديس أبابا أعلنت مرارا في أوقات سابقة رفضها التفاهم مع مصر والسودان على آلية ملئه، خرج وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بغلي، مؤكداً صحة الصور معلناً أن بلاده بدأت عمليات الملء الأولية لبحيرة سد النهضة.

وقال في مؤتمر صحفي، عقده الأربعاء، إن إثيوبيا بدأت فعلياً عملية الملء الأولي لسد النهضة.

موضوع يهمك قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تسير وفقا للتعهد الذي صدر في مكتب الاتحاد (الإفريقي) بعدم اتخاذ إجراءات... سامح شكري: مفاوضات سد النهضة لم تأتِ بنتيجة مصر

وأضاف أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولى المقدر بـ4.9 مليار متر معب، مؤكداً إن الصور التي نشرتها بعض المواقع والوكالات التي تم إلتقاطها عبر الأقمار الصناعية حول بدء عملية التخزين بسد النهضة.

كما ذكر أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تمكن كنتيجة طبيعية بدء الملء لبحيرة السد، وقال إن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومضر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة تم الاتفاق خلالها على بعض النقاط لافتا إلى أن هناك بعض النقاط التي تحفظت إثيوبيا عليها ،وقال أن بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي.

هذا ويخشى خبراء من أن بدء ملء السد من دون اتفاق يمكن أن يدفع إلى حافة الصراع العسكري. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاثنين، في مقابلة مع قناة "دي إم سي" المصرية إن "جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل لم تأت بأي نتيجة". وحذر من أن مصر قد تضطر إلى مناشدة مجلس الأمن الدولي مرة أخرى التدخل في النزاع، وهو احتمال ترفضه إثيوبيا، مفضلة الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي للتوسط.