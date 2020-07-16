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بريطانيا تتهم "جهات روسية" بمحاولة بلبلة انتخابات 2019

المصدر: لندن - فرانس برس
وزير خارجية بريطانيا
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اتهمت الحكومة البريطانية، الخميس، "جهات روسية" بمحاولة بلبلة انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2019 بتسريب وثائق حول المفاوضات التجارية بين لندن وواشنطن.

وأكد وزير الخارجية دومينيك راب في تصريح خطي في البرلمان أن "الحكومة استخلصت استنادا إلى تحليل شامل، أنه من شبه المؤكد أن أطرافا روسية حاولت التدخل في الانتخابات التشريعية عام 2019 من خلال نشر وثائق حكومية مسرّبة حصلت عليها بشكل غير مشروع، عبر الإنترنت".

وأضاف راب: "تم الحصول بشكل غير قانوني على وثائق حكومية حساسة تتعلق باتفاق للتجارة الحرة بين بريطانيا وأميركا، قبل الانتخابات العامة لعام 2019، ونشرها على الإنترنت عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي ريديت".

وأكد أن "الحكومة تحتفظ بحق الرد بإجراءات مناسبة في المستقبل".

كلمات دالّة

#بريطانيا, #الحكومة_البريطانية, #روسيا
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