بعد اتفاق أثار حفيظة تركيا.. اليونان: لن نخضع للابتزاز

في خضم تصاعد التوتر التركي الأوروبي، لاسيما بين أنقرة واليونان بعد توقيع الأخيرة اتفاقاً مع مصر أمس حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز، جدد رئيس الوزراء اليوناني تأكيده أن بلاده لن تخضع للابتزاز التركي.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة: اليونان لن تخضع للتهديد التركي بمناطقنا في البحر المتوسط".

موضوع يهمك يستمر التوتر بين عدد من الدول الأوروبية وبين تركيا، على خلفية التحركات البحرية التركية في البحر المتوسط. فقد أعلنت كل من... غضب أوروبي بوجه تركيا.. من قبرص إلى اليونان ففرنسا العرب و العالم

كما شدد على أن لا سبيل أمام تركيا سوى الحوار أو المحكمة الدولية، في إشارة إلى الخلاف المحتدم، بينهما حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط.

تصاعد التوتر الأوروبي التركي

ومنذ توقيع أنقرة اتفاقًا مع حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، تصاعد التوتر الأوروبي التركي، لا سيما أن العديد من البلدان اعتبرت أن هذا الاتفاق البحري بين الطرفين غير قانوني ولا يتوافق مع المعاهدات الدولية المعقودة في هذا الإطار.

يشار إلى أن الاتفاق المصري اليوناني الذي وقع أمس الخميس في القاهرة، بحسب بعض الدبلوماسيين اليونانيين، يبطل فعليا اتفاق الوفاق وأنقرة، الذي وصفته مصر بأنه غير قانوني ويمثل انتهاكا للقانون الدولي.

كما اعتبرته اليونان اعتداء على جرفها القاري وتحديدا قبالة جزيرة كريت.

قطع الخط بين تركيا وليبيا

وأظهرت خريطة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية لرويترز مساء الخميس خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية الذي يبدو أنه لا يترك أي إمكانية لربط بين تركيا وليبيا.

يأتي هذا ليزيد من حدة التوتر المتصاعد بالفعل بين اليونان وتركيا بشأن استكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى الخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي على مجموعة من القضايا تمتد من تحليق الطائرات فوق بحر إيجه إلى المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط وقبرص المقسمة على أساس عرقي.