حراك في السودان.. ضيوف من أميركا وإثيوبيا ومحاكمة

يشهد السودان اليوم الثلاثاء حراكاً دبلوماسياً مهماً، حيث تستقبل الخرطوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، و رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

ويتوقع أن يناقش بومبيو تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في السودان

موضوع يهمك أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن بلاده قطعت خطوات كبيرة لإزالة اسم السودان عن قائمة الإرهاب، مشددا على أن... حمدوك: نظام البشير تسبب بفرض عقوبات قاسية على السودان السودان

ضيف إثيوبي أيضاً

إلى ذلك، يزور رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي احمد، الخرطوم اليوم أيضاً، في وقت تستمر الخلافات بين السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل.

ونقلت الوكالة السودانية عن يبلتال أميرو السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قوله "يصل رئيس الوزراء للبلاد الثلاثاء لعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".

ولا تزال الخلافات مستمرة حول السدّ الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الذي أصبح منذ 2011 مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية.

فمنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وفي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

البشير وانقلاب 1989

بالإضافة إلى تلك الزيارتين، تشهد الخرطوم اليوم انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989، وفق ما أفاد محاميه لفرانس برس، وذلك بعد أن تم تعليق هذه المحاكمة في 10 آب/أغسطس بناء على طلب الدفاع واستغرقت الجلسة الأولى ساعة واحدة فقط لأن القاعة لم تستوعب محامي الدفاع وعددهم 191.

ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي.

وقال هاشم الجعلي محامي عمر البشير لوكالة فرانس برس "تم إبلاغ المتهمين في السجن باستئناف المحاكمة الثلاثاء".

ورفضت محكمة الاستئناف طلب محامي الدفاع الإفراج عن ثلاثة متهمين لقاء كفالة وكانت المحاكمة عُلقت بانتظار هذا القرار.

يذكر أن المتهمين هم ثلاثة من مسؤولي حزب المؤتمر الشعبي الذي تزعمه الإسلامي الراحل حسن الترابي الذي توفي عام 2016. وقد تأسس هذا الحزب عام 1999 بعد خلافات بين الترابي والبشير.