أول رحلة بين الإمارات وإسرائيل.. تقل وفدا برئاسة كوشنير

في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل يزور وفد من الولايات المتحدة وإسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين.

ويضم الوفد عددا من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض دولة الإمارات يرأسه غاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

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كما يشارك ضمنه روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي و مائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

هذا ويلتقي الوفد، الذي يضم أيضا ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة - عددا من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك و مناقشة فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الثلاثية لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق آفاق السلام والاستقرار ودعم العلاقات الثنائية.

مرحلة تاريخية

من جانبه قال غاريد كوشنير، الإثنين، أن الرحلة بين الإمارات وإسرائيل تدشن مرحلة تاريخية للشرق الأوسط.

وكان مستشار البيت الأبيض قال أمس الأحد إن الاتفاق الأخير الذي أبرم بين إسرائيل والإمارات لإقامة علاقات دبلوماسية، يمثل إنجازا تاريخيا، مضيفا أن "الساحة ممهدة" لدول عربية أخرى كي تحذو حذو الإمارات، لكنه لم يعلن عن أي شواهد لاتفاقيات أخرى وشيكة.

اتفاق سلام.. وترحيب عربي ودولي

يذكر أن الإمارات أعلنت، في 13 أغسطس الجاري، عن اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل. وأفادت في بيان مشترك نشرته "وام" في حينه بأنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

ولاقى الاتفاق المذكور ترحيبا كبيرا من قبل عدد من الدول الأوروبية، والعربية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل والذي يوقف ضم أراضٍ فلسطينية سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع من قبل كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.