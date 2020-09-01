"غضب لبنان الكبير".. تظاهرة للحراك بعد يوم على تكليف أديب

بدأت مجموعات عدة من الحراك المدني، بالتجمع في ساحة الشهداء، بعنوان "غضب لبنان الكبير"، حاملين الأعلام اللبنانية ورافعين لافتات تعبر عن مطالبهم وعن الحال التي وصلت إليه البلاد على مختلف الصعد الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، في وقت يحتفل السياسيون بذكرى تأسيس "دولة لبنان الكبير" بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل بيروت ليل أمس الاثنين.

وانطلق المجموعات بعد ازدياد الأعداد، في تظاهرة تجوب شوارع بيروت تطالب "بحكومة اختصاصيين، لا حكومة حصص وتحاصص". وحاول المتظاهرون فتح إحدى البوابات المؤدية الى مجلس النواب، ما دفع القوى الأمنية الى إطلاق القنابل المسيلة للدموع.

في موازاة تظاهرة "غضب لبنان الكبير" في وسط العاصمة بيروت، قامت مجموعة من الشبان بتكسير والاعتداء على سيارة تابعة للقوى الأمنية كانت تمرّ في المحلة.

وفي نهر الكلب، تجمع عدد من المواطنين في ذكرى مئوية إعلان دولة لبنان الكبير بعنوان "من الولادة إلى السيادة"، طالبوا بمحاسبة الفاسدين.

"أنت من السلطة.. لا نريدك"

فبعد تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون رسمياً، الاثنين، السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة، وصل الأخير​ إلى المناطق المنكوبة في ​الجميزة​ و​مار مخايل​ ببيروت في أول زيارة له بعد تكليفه، من أجل تفقد أضرار الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس، مودياً بحياة 190 شخصاً ومخلفاً آلاف الجرحى.

إلا أن تلك الزيارة استقبلت برفض قاطع من قبل بعض السكان الذين احتشدوا حول ضيف "السلطة" بحسب وصفهم.

وأظهر مقطع فيديو، لبنانيين ضد رئيس الحكومة الجديد مطالبين بطرده من المكان، وقالوا "أنت من السلطة ولست من الشعب، نحن لا نريدك" مؤكدين نزولهم للشارع للاحتجاج ضد تكليفه.

وكان أديب أكد سابقا في كلمة مقتضبة ألقاها بعيد تكليفه، أنه سيشكل الحكومة في وقت قياسي، متعهداً بأن تضم أصحاب الكفاءات.

إلا أن الحراك اللبناني الذي انطلق منذ أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية وأعاد الانفجار المأساوي الذي دمر مرفأ المدينة، الزخم إليه، جدد رفضه لمبدأ تقاسم السلطة الذي لا يزال سائدا بين الطبقة السياسية والأحزاب، مطالباً بحكومة مستقلة خارج السياسيين الحاليين الذين يتهمونهم بالفساد والفشل في إدارة شؤون البلاد.