إطلاق صاروخين من غزة.. و"القبة الحديدة" تعترض أحدهما

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس رصده إطلاق صاروخين من قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "أُطلِق من قطاع غزة صاروخان نحو الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض أحدهما من قبل القبة الحديدية" وهي منظومة دفاع جوي لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعاً مصورا لعملية اعتراض أحد الصاروخين فوق عسقلان. ودوت صفارات الإنذار في منطقة جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين تجاه إسرائيل حتى الساعة.

ورغم أنّ الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تشهد هدوءً نسبياً منذ نحو شهر ونصف، إلا أن هذه المرة الثانية خلال أقل من أسبوع التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من غزة.

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وجاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي اكتشاف نفق جديد يمتد "عشرات الأمتار داخل الأراضي الإسرائيلية" من القطاع الساحلي المحاصر من إسرائيل.

وقال الجيش عقب ذلك بيوم إن النفق يعود إلى حركة حماس التي تحكم غزة.

واكتشفت السلطات الإسرائيلية نحو 20 نفقاً من غزة منذ 2014، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس هذا الأسبوع.