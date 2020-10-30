أول صورة للتونسي مروّع نيس.. وجدل في إيطاليا"كيف أفلت؟"

ف ينيس الفرنسية كما في محافظة صفاقس التونسية لا تزال الصدمة سيدة الموقف، بعد الهجوم الدامي الذي نفذه شاب تونسي يدعة إبراهيم العويساوي.

وفي حين اكتفت الشرطة الفرنسية أمس بالإعلان عن اسم المنفذ وتاريخ ولادته ومتى دخل البلاد، نشرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أول صورة لمروع نيس.

وظهر فيها الشاب العشريني الذي يقبع حاليا في المستشفى إثر إصابته بجروح بالغة بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه، إثر مهاجمته مواطنين في كاتدرائية نوتردام بالمدينة السياحية التي شهدت عام 2016 هجوما صادماً أيضا أدى إلى مقتل 86 شخصاً دهساً.

وأوضحت الصحيفة أن الصورة التقطت لابراهيم، حاملاً الرقم 104 في مركز للشرطة في مدينة باري الإيطالية، أثناء إجراء تحديد الهوية بعد أن وصل جزيرة لامبادوزا في سبتمبر 2020.

إلى ذلك، أعلن مسؤول الادعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا، مساء الخميس، أن منفذ هجوم نيس الذي راح ضحيته 3 أشخاص، أحدهم على الأقل نحراً، وأصيب آخرون بجروح، وصل بالقطار حاملا وثيقة تابعة للصليب الأحمر الإيطالي، مضيفا أنه بدل ملابسه في محطة القطار ثم ترجل إلى الكنيسة ليشرع في هجومه.

وأوضح جان-فرانسوا ريكارد إن المهاجم تونسي ولد في عام 1999 ووصل مدينة باري الإيطالية يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن كاميرات المراقبة أظهرت الشاب في محطة القطار في نيس مشيرا إلى أنه سار منها لمسافة 400 متر حتى كنيسة نوتردام.

ولفت إلى أن المنفذ أصيب بجروح خطيرة وهو في المستشفى الآن، موضحا أن 4 ضباط واجهوا مهاجم نيس داخل الكنيسة وأطلقوا النار عليه.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة على الملف بأن منفذ الاعتداء تونسي من مدينة بوحجلة التابعة لمحافظة القيروان في الـ21 من العمر وصل إلى أوروبا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نهاية سبتمبر وإلى فرنسا مطلع أكتوبر.