  • مباشر
اللغة

زلزال تركيا.. حصيلة جديدة للضحايا و470 هزة ارتدادية

زلزال تركيا.. حصيلة جديدة للضحايا و470 هزة ارتدادية

إدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت أن منطقة الزلزال شهدت حوالي 470 هزة ارتدادية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في حصيلة جديدة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال ليصل الإجمالي 26 قتيلاً و381 جريحاً.

مشاهد لمبانٍ تنهار.. 12 قتيلاً بزلزال تركيا و400 جريح العرب والعالم مشاهد لمبانٍ تنهار.. 12 قتيلاً بزلزال تركيا و400 جريح

وأتت هذه الحصيلة بعدما بحث عمال الإنقاذ في مدينة إزمير غرب تركيا، السبت، بين الأنقاض عن ناجين من الزلزال القوي الذي وقع في بحر إيجة الجمعة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 27.

ومع الضحايا الأتراك، لقي صبي وفتاة حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية بعد انهيار جدار عليهما.

مئات من الهزّات الارتدادية

في السياق أيضاً، كشفت السلطات أن الزلزال دمر ما لا يقل عن 20 مبنى في إزمير، وأن أعمال الإنقاذ جارية وسط المئات من الهزات الارتدادية في المنطقة.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية وتسجيلات مصورة أعمالا دؤوبة لإنقاذ أناس من تحت الأنقاض.

من زلزال تركيا
2 صور من زلزال تركيا
2 صور
من زلزال تركيا
من زلزال تركيا
من زلزال تركيا
من زلزال تركيا

وفي وسط إزمير، أظهرت لقطات محاولات لإنقاذ أم وأطفالها الأربعة من تحت أنقاض أحد المباني.

وأفاد مسؤولون بأن عمليات البحث والإنقاذ اكتملت في 8 مبان بينما هي مستمرة في 9 مواقع.

إلى ذلك، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن المنطقة شهدت حوالي 470 هزة ارتدادية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!
"قصعة الغبار"..كارثة ملأت كاليفورنيا بالمهاجرين

الأكثر قراءة

أول صورة للتونسي مروّع نيس.. وجدل في إيطاليا أول صورة للتونسي مروّع نيس.. وجدل في إيطاليا"كيف أفلت؟"
سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
بلبلة على مواقع التواصل.. إثيوبيا تحتجز مصريين بلبلة على مواقع التواصل.. إثيوبيا تحتجز مصريين
أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
 بعد صورته مبتسما.. مهاجم نيس على الأرض مضرجا بدمائه  بعد صورته مبتسما.. مهاجم نيس على الأرض مضرجا بدمائه
قطر محرجة.. إحالة مسؤولين عن فضيحة المطار إلى التحقيق قطر محرجة.. إحالة مسؤولين عن فضيحة المطار إلى التحقيق

قبل ان تذهب

هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟
هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟

اكتشف المزيد