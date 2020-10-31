زلزال تركيا.. حصيلة جديدة للضحايا و470 هزة ارتدادية

في حصيلة جديدة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال ليصل الإجمالي 26 قتيلاً و381 جريحاً.

وأتت هذه الحصيلة بعدما بحث عمال الإنقاذ في مدينة إزمير غرب تركيا، السبت، بين الأنقاض عن ناجين من الزلزال القوي الذي وقع في بحر إيجة الجمعة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 27.

ومع الضحايا الأتراك، لقي صبي وفتاة حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية بعد انهيار جدار عليهما.

مئات من الهزّات الارتدادية

في السياق أيضاً، كشفت السلطات أن الزلزال دمر ما لا يقل عن 20 مبنى في إزمير، وأن أعمال الإنقاذ جارية وسط المئات من الهزات الارتدادية في المنطقة.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية وتسجيلات مصورة أعمالا دؤوبة لإنقاذ أناس من تحت الأنقاض.

من زلزال تركيا من زلزال تركيا

وفي وسط إزمير، أظهرت لقطات محاولات لإنقاذ أم وأطفالها الأربعة من تحت أنقاض أحد المباني.

وأفاد مسؤولون بأن عمليات البحث والإنقاذ اكتملت في 8 مبان بينما هي مستمرة في 9 مواقع.

إلى ذلك، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن المنطقة شهدت حوالي 470 هزة ارتدادية.