على الرغم من الدعوات الدولية للتهدئة، ومحاولات عدة لوقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ الغارق في أحد أقوى الصراعات المسلحة في المنطقة منذ التسعينات، استمر القتال العنيف خلال الساعات الماضية في الإقليم

The city of #Shusha has been liberated from Armenian occupation after more than 28 years.#KarabakhisAzerbaijan#LongLiveAzerbaijanArmy — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) November 8, 2020

وأعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم الأحد أن قوات بلاده سيطرت على بلدة شوشا في كاراباخ، ما يشكل انتصارًا استراتيجيًا كبيرًا على الانفصاليين الأرمن في المنطقة.

كما أضاف في خطاب متلفز إلى الأمة "أبلغكم بكل فخر وفرح أنه تم تحرير بلدة شوشا".

أرمينيا تنفي

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الأرمينية الأحد سيطرة أذربيجان على البلدة، مؤكدة أن المعارك متواصلة.

وفي وقت سابق أكد مسؤولون أرمن وقوع قتال عنيف للسيطرة على البلدة.

في حين أفادت وزارة الدفاع في كاراباخ أنه تم القضاء على عدد كبير من أفراد القوات الأذربيجانية خلال معارك في الإقليم، وتدمير 4 دبابات و20 مدرعة أخرى و11 مركبة وطائرتين مسيرتين للقوات الأذربيجانية.

"معارك شرسة"

وكانت يريفان أكدت أمس السبت وقوع "معارك شرسة" مع القوات الأذربيجانية ليلا قرب بلدة شوشة الاستراتيجية في الإقليم المتنازع عليه.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان أن "معارك كثيفة وشرسة بشكل خاص" اندلعت ليلا قرب شوشة، مؤكدة إحباط العديد من الهجمات من أذربيجان.

كما أعلنت أيضا وقوع عمليات قصف منتظمة خلال الليل استهدفت شوشة التي تضم كاتدرائية تاريخية لحقت بها أضرار في قصف الشهر الماضي.

وخلال الأيام الأخيرة، أفاد مسؤولون في كاراباخ وأرمينيا عن وقوع العديد من الهجمات جنوب شوشة.

في حين رفضت وزارة الدفاع الأذربيجانية الاتهامات، نافية قصف البلدة الاستراتيجية.

يذكر أنه بعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة التي انطلقت في الـ 27 من سبتمبر الماضي، حول الإقليم الجبلي، اقتربت القوات الأذربيجانية من مناطق تبعد بضع كلوميترات فقط عن ستيباناكرت، كبرى مدن كاراباخ.