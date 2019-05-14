تحقيق أميركي جديد في أصول قضية التجسس الروسي

كلف المدعي العام وزير العدل الأميركي، وليم بار، المدعي الفيدرالي الأعلى في ولاية كونيتيكت، بفحص مصادر وأصول التحقيق في قضية التدخل الروسي، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الاثنين، عن شخصين مطلعين على الأمر.

وتعود القضية إلى 2016، عندما فتح مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) تحقيقاً، بشأن روسيا والتواطؤ المحتمل مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الحملة الانتخابية.

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هذه الخطوة من تعيين ممثل للادعاء العام لإعادة النظر في خلفيات القضية، طالما دعا إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي ترضيه، إذ طالما شكك في أسباب التحقيق في قضية التؤاطو الروسي من الأساس، ووجه انتقادات متواترة إلى التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر.

غير أن الخطوة نفسها سوف تغضب المسؤولين عن إنفاذ القانون، الذين يصرون على أن كل عمليات التدقيق بخصوص حملة ترمب كانت شرعية تماما.





من هو الرجل المكلف؟

الرجل المكلف بمتابعة التحقيق مجدداً، جون دورهام، هو محامٍ في ولاية كونيتيكت، يتمتع بتاريخ مشهود له من العمل كمدع عام خاص، حيث حقق في العديد من المخالفات المحتملة، التي تتعرض لمسؤولين في الأمن القومي، بما في ذلك علاقات اتهامات لـ "سي أي أي" بانتهاكات المحتجزين.

وقد اشتهر دورهام بالتحقيق في قضية تدمير شرائط الفيديو المتعلقة بتعذيب المشتبه بهم في التورط بالإرهاب عام 2005.

وقام بالتحقيق في الموضوع عام 2008 بتكليف من المدعي العام وقتها مايكل موكاسي، لمعرفة هل انتهكت وكالة التحقيقات الفيدرالية قوانين انتهاك المحتجزين.

وكان ترمب قد رشح دورهام لمنصبه الحالي في عام 2017 وهو محامٍ بوزارة العدل منذ عام 1982.





تحقيق للمرة الثالثة

سيكون هذا التحقيق الثالث الذي يركز على موضوعات التجسس المحتملة خلال الحملة الرئاسية في عام 2016، وأيضا العلاقة المحتملة بين حملة ترمب وروسيا، وهو ما أثبت تقرير المحقق الخاص مولر أنه مجرد أكاذيب.

بالإضافة إلى ذلك فإن السيناتور الجمهوري المعروف ليندسي غراهام، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، أعلن عن عزمه مراجعة جوانب إنفاذ القانون في الأشهر المقبلة.

وإشارة إلى التكليف الأخير من المدعي العام بار إلى السيد دورهام، فقد رفض مكتبه التعليق على الأمر، كذلك لم تبدِ وزارة العدل أي توضيح بحسب نيويورك تايمز.