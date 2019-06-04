ترمب: موسكو أبلغتنا سحب غالبية عناصرها من فنزويلا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن موسكو أبلغته سحب غالبية العناصر الروس الموجودين في فنزويلا لدعم نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب ترمب على "تويتر": "لقد أبلغتنا روسيا أنها سحبت غالبية عناصرها من فنزويلا".

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣ يونيو ٢٠١٩

وأرسلت روسيا نحو 100 جندي إلى فنزويلا في آذار/مارس لدعم الرئيس مادورو في مواجهة التهديدات الأميركية باستخدام القوة لإرغامه على ترك السلطة.

وقال السفير الروسي في كراكاس فلاديمير زيايومسكي لوكالة "فرانس برس" في منتصف أيار/مايو، إن "الحكومة الفنزويلية في حالة تأهب منذ بداية العام، لأن الولايات المتحدة تواصل تهديداتها باستخدام القوة ضد فنزويلا".

وأوضح أن القوات الروسية نشرت بموجب اتفاق يعود إلى عام 2001.

من جهته، نفى المجمع الصناعي العسكري الروسي "روستك" معلومات ذكرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تخفيض عدد المستشارين العسكريين إلى "بضع عشرات".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية قوله، إن نحو 1000 جندي روسي كانوا في فنزويلا قبل بضع سنوات.

وأوضحت "روستك" في بيان أن الأرقام المتعلقة بالوجود الروسي في فنزويلا "مبالغ فيها عشرات المرات"، مؤكدةً أن "عدد العناصر لم يتغير منذ عدة سنوات".

وأضافت: "يتوجه فنيون اختصاصيون بشكل منتظم إلى فنزويلا لإصلاح وصيانة المعدات".

موضوع يهمك استقبلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، في قصر بكنغهام.ووصل ترمب وميلانيا إلى القصر... الملكة إليزابيث تستقبل الرئيس ترمب بقصر بكنغهام أميركا

وقال متحدث باسم "روستك" لوكالة "فرانس برس": "هناك عشرة أشخاص يعملون في مكتبنا في كراكاس، وكان الأمر كذلك دائما".

وتواجه فنزويلا أزمة سياسية عميقة منذ أن أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيساً انتقالياً وحصل على اعتراف نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة.

ودعت واشنطن موسكو مراراً إلى الكف عن دعم مادورو، وهو ما رفضته روسيا بشدة، متهمة الولايات المتحدة بالرغبة في تنفيذ انقلاب في تحد للقانون الدولي.

وشارك الجانبان الفنزويليان في مفاوضات في النرويج في أيار/مايو سعياً لإخراج البلاد من الفوضى السياسية والاقتصادية، لكن المحادثات انتهت دون اتفاق.