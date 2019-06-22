الولايات المتحدة تعد لموجة توقيف عائلات مهاجرين

تعد الولايات المتحدة لتوقيف 2000 مهاجر غير شرعي موجودين في البلاد في إطار عائلات، ويمكن أن تنطلق هذه العملية ابتداء من الأحد، كما ذكر، الجمعة، عدد من وسائل الإعلام الأميركية.

وكان الرئيس دونالد ترمب تعهد، الاثنين، بأن تبدأ شرطة الهجرة الأسبوع المقبل بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وسرعت تغريدته التحضيرات الجارية منذ أسابيع، وتفيد مصادر لم يكشف عنها نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" وشبكتا "إن.بي.سي" و"سي.إن.إن"، أن التوقيفات يمكن أن تبدأ فجر الأحد في نحو عشر مدن أميركية كبرى، بما فيها هيوستن وشيكاغو ونيويورك أو ميامي.

وقد يُستهدف المهاجرون الذين يفشلون في حضور جلسات المحكمة أو يتلقون إشعارات الإخلاء في منازلهم أو أماكن عملهم.

لكن وسائل الإعلام هذه أوضحت أن وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفين مكالينان متردد في بعض جوانب العملية.

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وأشار إلى مخاطر تفريق العائلات، إذا كان الأطفال في وضع قانوني، ولكن ليس والديهم على سبيل المثال.

وقد جعل دونالد ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية واحدة من أهداف رئاسته. وفي ربيع 2017، أعلنت إدارته سياسة "عدم التسامح أبدا" على الحدود مع المكسيك، وهذا ما أدى إلى فصل مئات العائلات.

وفي ايار/مايو، أوقف أكثر من 144,000 مهاجر أو أُعيدوا إلى الحدود الجنوبية، في مقابل ما متوسطه 20,000 في الأشهر الأولى من رئاسة دونالد ترمب.

ومن خلال طرد العائلات، يريد ترمب أن يبعث برسالة رادعة إلى أميركا الوسطى. لكن الإعلان عن "ملايين" عمليات الإبعاد، عشية إطلاق حملة إعادة انتخابه لعام 2020، اعتُبر على نطاق واسع أن من المستحيل تحقيقها.