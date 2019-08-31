بومبيو: الناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سوريا

ذكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، أن واشنطن لديها معلومات مؤكدة تفيد بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سوريا.

وقال بومبيو على تويتر "لدينا معلومات ذات مصداقية تفيد بأن الناقلة.. اتجهت إلى طرطوس في سوريا. آمل أن تغير مسارها".

وأضاف "من الخطأ الجسيم الثقة بظريف"، مشيراً إلى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي أكد لبريطانيا أن الناقلة لن تبحر إلى سوريا.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية قبل ذلك إدراج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي أَفرجت عنها سلطات "جبل طارق" في وقت سابق من الشهر الجاري، إدراجها على قائمتها السوداء وفرضَ عقوبات على ربانها.

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وكانت تقارير إعلامية غربية أفادت بأن الناقلة الإيرانية ستقوم بإفراغ حمولتها من النفط الخام في سفنٍ أصغرَ حجما لتنقُلهُ إلى سوريا في انتهاك محتمل لشروط إخلاء سبيلها.

ونسبت صحيفة "وول ستريت جورنال" لمسؤول أميركي قوله: إن الخارجية الأميركية تعمل لتعطيل ما تعتبره خطةً للناقلة الإيرانية لتسليم النفط إلى النظام السوري.

وكان وزير الخارجية التركي تراجع عن تصريحٍ سابقٍ له قال فيه إن ناقلة النفط الإيرانية توجهت إلى ميناءٍ لبناني.

وعدل الوزير التركي من تصريحاته، وقال: إن الناقلة توجّهت للمياه الإقليمية اللبنانية وليس إلى لبنان الذي سبق ونفى تلك الأنباء.