على غرار بيلوسي.. زعيم الجمهوريين يمزق مواد عزل ترمب

نشر زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي فيديو له وهو يمزق على ما يبدو مقالات عن عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وخلال تمزيقه الأوراق، قال مكارثي "تبرئة للأبد". وقد حظيت تغريدته بتفاعل واسع على موقع "تويتر".

ويحاكي ما قام به مكارثي تصرّف رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي التي مزقت الثلاثاء خطاب "حال الاتحاد" الذي ألقاه ترمب في المجلس، فور انتهائه.

وبرّأ مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء الرئيس دونالد ترمب من الاتهامات الموجهة له، في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون لعزله فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.

وفي المجلس المؤلّف من 100 عضو، صوّت 52 عضواً جمهورياً من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأميركي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوّت 53 عضواً جمهورياً على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهما التهمتان اللتان وجّههما إليه مجلس النواب في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

في المقابل، صوّت كل الأعضاء الديمقراطيين على إدانة ترمب بالتهمتين.

موضوع يهمك ناكف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشكل ساخر، الديمقراطيين مؤكداً أنه سيظل رئيس الولايات المتحدة "إلى الأبد"، في أول رد... ترمب يناكف الديمقراطيين.. سأبقى رئيساً لأميركا "للأبد" أميركا

وكان السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني قد قال قبل الجلسة إنه سيصوت لإدانة ترمب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

وتأتي تبرئة ترمب بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين في مجلس النواب تحقيق مساءلة رسمي يتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

وترمب هو ثالث رئيس أميركي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ.

ولم يكن هناك شكوك تذكر بشأن نتيجة التصويت نظراً للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ. وكان الأمر يتطلب موافقة 67 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 لعزل الرئيس من منصبه.