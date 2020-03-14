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ترمب للشعب الأميركي: صلّوا من أجل حماية أميركا

المصدر: واشنطن - بندر الدوشي
الرئيس دونالد ترمب
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بعد ساعات قليلة من إعلان حالة الطوارئ بالولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن غدا الأحد سوف يكون يوما وطنيا للصلاة من أجل حماية أميركا ومنحها القوة في مثل هذه الأوقات العصيبة، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وقال عبر حسابه في تويتر: "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن يوم الأحد 15 مارس يوما وطنيا للصلاة. نحن بلد، طوال تاريخنا، نتطلع إلى الله للحماية والقوة في مثل هذه الأوقات".

وأضاف: "بغض النظر عن المكان الذي قد تكون فيه، أشجعك على الاتجاه للصلاة في فعل إيماني.. معا، سوف ننتصر بسهولة".

وأعلن الرئيس ترمب، بعد ظهر يوم الجمعة، رسميا حالة الطوارئ الوطنية، التي قال إنها ستمنح الولايات والأقاليم إمكانية الحصول على ما يصل إلى 50 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا التاجي المنتشر.

كما أعطى سلطة جديدة واسعة لوزير الصحة أليكس عازار، الذي قال إنه سيكون قادرا الآن على التنازل عن بعض الأنظمة لمنح الأطباء والمستشفيات مزيدا من المرونة للاستجابة للفيروس.

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وقال ترمب إنه يتنازل أيضاً عن بعض اللوائح للسماح للمستشفيات بأن "تفعل ما تريد.. يمكنهم أن يفعلوا ما عليهم القيام به"، مضيفا: "إننى أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية، وهما كلمتان كبيرتان جدا".

وأضاف: "إننى أحث كل ولاية على إقامة مراكز لعمليات الطوارئ على الفور"، مشدداً على أن "هذا سيمر، وسوف يمر، وسنكون أقوى".

يأتي ذلك فيما ارتفعت حالات الإصابة في الولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 1800 حالة، حتى مع إجراء اختبارات متفرقة وقطعية، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 41.

كلمات دالّة

#أميركا, #فيروس_كورونا, #دونالد_ترمب, #ترمب
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