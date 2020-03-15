الجدل يحسم.. هذه صورة نتيجة فحص ترمب حول كورونا

أعلن طبيب البيت الأبيض السبت، أنّ الرئيس الأميركي غير مصاب بكورونا المستجدّ، كاشفا بذلك نتيجة الفحص الطبّي الذي خضع له دونالد ترمب بعدما كان على اتّصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن أنّهم مصابون بالفيروس.

وقال الطبيب شون كونلي "تلقّيت هذا المساء تأكيداً بأنّ اختبار (فيروس كورونا) سلبيّ". وأضاف "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أيّ أعراض".

وأعلن ترمب في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي خضوعَه لفحوصات طبية تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد طول جدل وإشاعات حول إصابة ترمب بالفيروس .

موضوع يهمك قال طبيب البيت الأبيض، في بيان نشر مساء الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا... طبيب البيت الأبيض: لا داعي لوضع الرئيس ترمب بالحجر الصحي أميركا

وذكر ترمب أن عدد وفيات كورونا في أميركا بلغ 50 شخصا، معربا عن أمله ألا تزداد الوفيات، وحمّل الصين مسؤولية انتشار الفيروس.

وكشف الرئيس الأميركي عن خضوعه لفحص كورونا، وقال إنه اعتاد على المصافحة، وإنه سيحاول تجنبها مستقبلا.

وأكد ترمب تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كوورنا، وتحدث عن توافر 50 مليار دولار ضمن خطة الطوارئ.

وأثنى على التعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس فيما يخص حزمة تشريعية لمواجهة آثار كورونا.

وأشار إلى توفير فحص كورونا مجانا لمن يحتاجه وستتحمل الحكومة الفيدرالية تكلفته.

وكان الرئيس ترمب قال، الجمعة، أنه لا يشعر "بأيّ أعراض" تدلّ على إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسارع صحفيون إلى سؤال ترمب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض لإعلان حالة الطوارئ الوطنية، حول ما إذا كان يتوجب خضوعه لفحص طبي بعدما تبيّن أن أحد أعضاء وفد الرئيس البرازيلي الذي التقاه قبل أيام مصاب بالفيروس.

وقال: "لا أعرف أبداً من يكون"، مضيفاً "أمضيت ساعتين مع الرئيس (البرازيلي) وتبيّن أنّه غير مصاب، وهذا جيّد".

وقال ترمب "لدينا طبيب في البيت الأبيض، أو بالأحرى أطباء عدّة في البيت الأبيض، طرحت عليهم السؤال وقالوا لي "ليست لديك أيّ أعراض"، قبل أن يوضح أنّه قد يجري الفحص اللازم "قريبا".