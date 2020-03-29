تحذير صادم.. الوباء قد يحصد أرواح 200 ألف في أميركا

بعد أن توقع قبل أيام موجة ثانية من فيروس كورونا، حذر العالم الأميركي البارز، أنطوني فاوتشي الأحد من إمكانية أن يحصد الفيروس المستجد أرواح ما بين 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة لشبكة "سي إن إن"، إنّ التوقعات بأن يلقى نحو مليون أميركي أو أكثر حتفهم بالوباء "خارج النقاش تقريبا، رغم أنها غير مستحيلة، لكنها تبقى مستبعدة جدا جدا".

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وقدم فاوتشي تقديرات بأن يتوفى ما بين 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة مع إصابة الملايين".

كما أضاف العضو البارز في فريق عمل إدارة الرئيس، دونالد ترمب، لمكافحة الفيروس، "لا أريد أن ينقل الناس الأرقام عني فهذا أمر سريع التغير، بحيث من السهل تضليل الناس وأن تكون على خطأ".

على الرغم من ذلك، بدا فاوتشي متفائلا إزاء مسألة نقص أجهزة الفحص إذ قال "في حال قارنتم الوضع الآن مع ذاك الذي كان قبل أسابيع، فلدينا عمليات فحص أكبر من السابق".

ورداً على سؤال فيما إذا كان سيسمح ذلك برفع قريب لقيود السفر والعمل، أجاب "سيستغرق الأمر أسابيع. لن يتحقق غدا أو الأسبوع المقبل، بل أبعد من ذلك إلى حد قليل".

أكثر من 2000 وفاة.. ونيويورك الأكثر وجعا

يأتي هذا في وقت تجاوز عدد الوفيّات جرّاء الفيروس في الولايات المتحدة الألفين، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفاً، استنادا إلى أحدث إحصاء من جامعة جونز هوبكنز، مساء السبت.

وسجّلت الولايات المتحدة 121,117 إصابة مؤكّدة، أمّا عدد الوفيّات الذي بلغ 2,010، فقد تضاعف منذ الأربعاء. وبدت ولاية نيويورك الأكثر تضررا من كورونا في البلاد، إذ سجّلت 52,318 إصابة و728 وفاة.

يذكر أن الخبير الأميركي الذي بات يظهر بشكل يومي إلى جانب الرئيس الأميركي في المؤتمرات حول مستجدات كورونا، كان حذر من أن كوفيد 19 قد يعود في دورات موسمية، مشددا على الحاجة الملحة لإيجاد لقاح وعلاجات فعالة.

إلى ذلك، أضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي الأربعاء الماضي لفريق العمل في البيت الأبيض، أن كورونا بدأ ينتشر في البلدان الواقعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، حيث يحل فصل الشتاء.

كما حذر من أنه "يجب أن نكون مستعدين لمواجهة دورة ثانية" من الوباء، مضيفاً "هذا يزيد من أهمية تطوير لقاح واختباره بسرعة وجعله جاهزا ومتاحا للدورة المقبلة".