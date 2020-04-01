ترمب للأميركيين: استعدوا لأيام سوداء الأسبوعين المقبلين

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء من أنّ الولايات المتّحدة ستمرّ بأسبوعين "مؤلمين جداً جداً" على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي لا ينفكّ يحصد أعداداً متزايدة من الضحايا في بلاده والعالم بأسره. وقال "على الشعب الأميركي أن يستعد للأيام السوداء خلال الأسبوعين المقبلين".

موضوع يهمك طلب وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، من المسلمين حول العالم التريث في عقود الحج والعمرة، حتى تتضح... وزير الحج يدعو دول العالم للتريث في إبرام عقود العمرة السعودية

إلى ذلك، قال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19 "أريد أن يكون كلّ أميركي مستعدّاً للأيام الصعبة المقبلة".

وطالب الرئيس الأميركي المواطنين والشركات بالتضحية من أجل الولايات المتحدة.

وأوضح ترمب أنه "لم يكن هناك أي خيار سوى إغلاق البلاد لحماية المواطنين، ولفت إلى أنه أعلن سابقا أن الإدارة ستمدد هذه الإجراءات حتى أواخر أبريل.

وأعلن أن الخزانة ستساعد الشركات الصغيرة شرط دفعها رواتب موظفيها، موضحا أنه سيتم تقديم 52 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة.

وقال "نعطي المستشفيات المرونة لاستخدام منشآتها وفق أولوياتها".

من جهته قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إنه يجب على كل أميركي الالتزام بالإجراءات خلال الـ 30 يوما القادمة.

وأضاف بنس "شددنا على حكام الولايات باللجوء للحرس الوطني إن دعت الحاجة لنقل مستلزمات طبية".