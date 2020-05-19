ترمب: أتناول دواء هيدروكسي كلوروكين

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أنّه يتناول منذ حوالى عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وإذ أكّد ترمب مجدّداً أنّه ليس مصاباً بكوفيد-19 ولم تظهر عليه أية عوارض للمرض، قال للصحافيين في البيت الأبيض "أتناوله منذ حوالى أسبوع ونصف، أتناول حبة يومياً"، موضحا أنه في وقت معيّن سيتوقف عن تناوله.

وردّاً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار قال ترمب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

وتخطّت الولايات المتحدة الإثنين عتبة 90 ألف وفاة و1,5 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز التي أحصت عشرة آلاف وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ في أسبوع.

وكانت الولايات المتحدة تخطّت الإثنين الماضي عتبة 80 ألف وفاة، وقبل نحو ثلاثة أسابيع عتبة 50 ألفاً (في 24 نيسان/أبريل).

والولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات والإصابات بكوفيد-19 في العالم.