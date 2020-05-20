ترمب: الصين تسببت بمقتل مئات الآلاف

انتقد مجدداً الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الصين، التي اتهمها على مدى الأسابيع لا بل الأشهر الماضية بالتقصير وعدم الشفافية في تعاملها مع الوباء، وذلك إثر بيان صيني صدر في وقت سابق الأربعاء يوزع المسؤولية على الجميع بتفشي فيروس كورونا المستجد إلا الصين

موضوع يهمك لم يهدأ التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة والصين منذ أشهر على خلفية الوباء الذي حصد آلاف الأرواح حول العالم منذ ظهورi... توتر الصين-أميركا ضيف مجلس الأمن.. انتقادات لاذعة علناً العرب و العالم

وعبر تويتر، نشر ترمب، الأربعاء، تغريدة أكد فيها أن إلقاء المسؤولية على الجميع بانتشار الوباء الذي قتل مئات الآلاف حتى اليوم، أمر أحمق، بحسب تعبيره، مؤكدا أن السبب بما يحدث للعالم يعود إلى عدم كفاءة الصين بإدارة الأزمة.

وأضاف ترمب أن عدم الكفاءة حصرا هو السبب وراء الوفيات الجماعية التي شهدتها الدول جراء كوفيد 19.

كما قال: "معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص، أكون ممتنا لو توضحون له بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".

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توتر لم يهدأ

يشار إلى أن التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة والصين لم يهدأ منذ أشهر على خلفية الوباء الذي حصد آلاف الأرواح حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان، بل يأتي كل يوم بفصل جديد.

فقد تسلل هذا الخلاف المحتدم والاتهامات المتبادلة بين البلدين أمس الثلاثاء إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي حول عمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا، حيث تبادل المبعوثان الصيني والأميركي الانتقادات اللاذعة علنا بشأن الزعامة العالمية.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020

ففي حين دعت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة كيلي كرافت الصين إلى "البرهنة على ادعائها بالزعامة العالمية في مكافحة كوفيد-19" من خلال دعم "قرار يتيح للأمم المتحدة مكافحة هذه الجائحة بإرسال مساعدات لإنقاذ أرواح عبر الحدود" إلى سوريا، رد السفير الصيني لدى المنظمة الدولية تشانغ جون، قائلاً إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى التركيز على الجهود العالمية لمكافحة الفيروس "والكف عن ممارسة ألعاب سياسية والتركيز حقا على إنقاذ الأرواح والكف عن التنصل عن مسؤولياتها وتحويلها إلى دول أخرى".

ويأتي هذا الفصل الجديد ضمن "الحرب الكلامية" المستعرة منذ أشهر بين البلدين، حيث تشكك الولايات المتحدة في شفافية الصين بشأن تفشي الفيروس، لترد الأخيرة نافية، ومعتبرة أن الإدارة الأميركية باتهاماتها هذه تحاول "تحويل الأنظار عن عدم كفاءتها في مواجهة الجائحة".

وفي الشهر الماضي، علقت واشنطن المخصصات المالية التي تقدمها لمنظمة الصحة العالمية، متهمة إياها بالترويج ‭‭"‬‬للتضليل" الصيني، في حين نفت المنظمة العالمية الاتهام، إلا أنها اقرت الثلاثاء بالاجماع قرارا يقضي بالتحقيق في كيفية مواجهة المنظمة للفيروس المستجد .