الحزب الجمهوري يوصي بعقوبات على إيران ومقربين من حزب الله

نشرت لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأميركي توصياتها لحماية الولايات المتحدة، وقد خصصت قسماً كبيراً من تقريرها في هذا الشأن لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وفصّلت اللجنة رؤيتها وتوصياتها بشأن دعم حلفاء الولايات المتحدة ومواجهة تهديدات إيران.

موضوع يهمك اتهم المستشار المختص في الأمن القومي الأميركي، ديفيد روبي، قطر بأنها الملاذ الآمن لإرهابيي القاعدة وطالبان، والممول... مستشار أميركي: قطر ترعى الإرهاب وتحاول التأثير على سياسة أميركا أميركا

واعتبرت اللجنة أن المقاربة التي انتهجها الرئيس دونالد ترمب لملف إيران تعطي "نتائج حقيقية"، موصيةً بالعمل على إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

كما اعتبرت اللجنة الجمهورية أنه يجب تصنيف الميليشيات العراقية الموالية لإيران "منظمات إرهابية".

ودعت كذلك إلى فرض عقوبات جديدة على ميليشيا حزب الله اللبناني، تشمل وزراءه أو نوابه. وفي هذا السياق أوصت بفرض عقوبات على وزير الخارجية السابق ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري وعلى وزير الصحة اللبناني الحالي حمد حسن.

وشملت الدعوة فرض عقوبات على شخصيات مقربة من حزب الله، المدير العام السابق للأمن العام النائب جميل السيد.

وفي الشأن اليمني، دعت اللجنة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لعلاقتهم بالحرس الثوري الإيراني.