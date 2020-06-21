إطلاق نار في مينيابوليس..مقتل شخص وإصابة 11

أعلنت الشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الواقعة في شمال الولايات المتحدة الأميركية مقتل رجل وإصابة 11 شخصا بجروح لا تهدد حياتهم في إطلاق نار .

ونصحت في تغريدة على حسابها على تويتر المواطنين بتجنب المنطقة في أبتاون مينيابوليس، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل حول إطلاق النار.

يشار إلى أن المنطقة المذكورة عبارة عن حي تجاري يقع بالقرب من مسرح لاندمارك أبتاون، حيث تتواجد العديد من الحانات والمطاعم.

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احتجاجات عنيفة

يأتي هذا بعد أسابيع على احتجاجات عنيفة شهدتها تلك المدينة تخللتها أعمال تكسير ونهب ومواجهات مع عناصر الشرطة، إثر مقتل جورج فلويد أواخر الشهر الماضي، بعد خنقه على يد أحد رجال الشرطة.

والأسبوع الماضي أعلن أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس أنّه سيتمّ "تفكيك" جهاز الشرطة في المدينة. وقالت رئيسة المجلس البلدي ليزا بيندر في حينه "نحن ملتزمون بتفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمنًا".

في المقابل، رفض عمدة المدينة، جاكوب فراي، إلغاء قوة الشرطة في المدينة، وذلك بعد ساعات من إعلان أغلبية أعضاء المجلس البلدي، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، أنهم يريدون اتخاذ هذه الخطوة الجذرية في أعقاب وفاة فلويد.

في حين انتقد الرئيس الأميركي مراراً تلك الدعوات لتفكيك الشرطة، على الرغم من إعلانه أنه يؤيد إدخال تعديلات على القوانين التي ترعى عمل الجهاز الموكلة إليه حماية المدن والمواطنين.