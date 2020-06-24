تقرير للخارجية الأميركية: السعودية اتخذت إجراءات صارمة ضد الإرهابيين

أكد تقرير للخارجية الأميركية على أن السعودية تواصل العمل لمنع تمويل الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف واتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن الرياض شريك أساسي للولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد داعش.

وذكر تقرير الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مواقع نفطية سعودية تعرضت لهجمات إيرانية في سبتمبر .

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كما أكد تقرير الخارجية الأميركية على أن الإمارات تواصل تعاونها في جهود مكافحة الإرهاب وأنها تشكل جزءا من التحالف الدولي ضد داعش أيضا.

وسلمت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء لشركائها في مجلس الأمن مشروع قرار يدين الهجمات التي وقعت عام 2019 في السعودية والمنسوبة إلى إيران، كما أن المشروع يقترح تمديد الحظر المفروض على الأسلحة لهذا البلد.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت في مايو الماضي، عن تعاون استراتيجي بين واشنطن والرياض في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضافت الخارجية في تقرير لها عن الإرهاب أن المملكة العربية السعودية تصدت لإرهاب القاعدة وداعش وميليشيات الحوثي، منوّهة إلى أن المملكة ظلت شريكاً فعالاً في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.