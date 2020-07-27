الإصابات بكورونا في أميركا اللاتينية تتجاوز شمال القارة

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأحد أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى أربعة ملايين و163892 حالة، بزيادة64582 حالة عن الإحصاء السابق في حين زاد عدد الوفيات 929 ليصل الإجمالي إلى 145942 حالة.

وأعلنت المراكز الأميركية عن إجمالي الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 25 يوليو/تموز بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنةً بتقريرها السابق الذي صدر قبل يوم واحد.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

في سياق آخر، أصبحت أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي الأحد أكثر منطقة في العالم تُسَجّل فيها إصابات بكوفيد-19 منذ بدء الوباء، إذ أحصِيت فيها أربعة ملايين و340 ألفا و214 إصابة، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" الأحد الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات في هذه المنطقة عددَ الإصابات في أميركا الشمالية التي أُحصِيت فيها أربعة ملايين و330 ألفا و989 إصابة، معظمها في الولايات المتحدة.

في أميركا اللاتينية، تُعدّ البرازيل الدولة الأكثر تأثراً، بتسجيلها مليونين و394 ألفا و513 إصابة و86 ألفا و449 وفاة السبت.

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ولوحِظت زيادة في الإصابات في المكسيك والبيرو وكولومبيا والأرجنتين، وهي دول تحاول إعادة إطلاق أنشطتها الاقتصادية في محاولة للحد من تأثير الجائحة.

أما من حيث عدد الوفيات فتبقى أوروبا في المقدمة بتسجيلها 207 آلاف و933 وفاة، تليها أميركا اللاتينية والكاريبي (182 ألفا و726 وفاة) والولايات المتحدة وكندا (155 ألفا و673 وفاة).

في أيار/مايو، كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن القارة الأميركية أصبحت المركز الجديد للوباء بعد أوروبا.