جديد العقل المدبر ليوم تويتر الأسود.. عدد تهم مهول!

على الرغم من أنه حدث أو قاصر، فإن القضاء لن يرحم على ما يبدو العقل المدبر لاختراق تويتر الذي نفذه مراهقون، يترأسهم جراهام إيفان كلارك البالغ من العمر فقط 17 عامًا.

فبعد أن أعلنت السلطات الأميركية اعتقال مراهق تامبا الذي يقف وراء اختراق حسابات عدد من المشاهير على تويتر، بالإضافة إلى اثنين آخرين، سيواجه الشاب الأميركي 30 تهمة جنائية، بحسب ما أفادت شبكة فوكس نيوز.

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ووجّهت السلطات القضائية الأميركية يوم الجمعة، اتهامات لـ3 شبان في قضية القرصنة التي طالت "تويتر" الشهر الماضي.

وكشف الادعاء العام في ولاية كاليفورنيا، أنه وجّه اتهامات لشابين هما مايسون شبرد وهو بريطاني يبلغ من العمر 19 عاماً، ونعمة فضلي من فلوريدا والذي يبلغ من العمر 19 عاماً.

والتهم الموجهة لشبرد هي تنفيذ الاختراق الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال. أما التهم الموجهة لفضلي فهي المساعدة في هذه الجرائم والتحريض عليها.

حصة الأسد للعقل المدبر

إلا أن لكلارك حصة الأسد، إذ وجه له الادعاء العام في فلوريدا اتهام التخطيط لعملية القرصنة برمتها والتي أدت إلى اختلاس الملايين من عملة البيتكوين الرقمية.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأميركية توليا التحقيق في القضية.

لكن مكتب المدعي العام بولاية هيلزبره سيقاضي كلارك لأن قانون فلوريدا يسمح بتوجيه تهمة الاحتيال المالي للقاصرين، ومحاكمتهم كبالغين، في مثل تلك القضايا المالية وعندما يكون ذلك مناسبًا وفقا لظروف القضية.

يذكر أن شركة "تويتر" كانت أعلنت سابقا أن القراصنة المسؤولين عن الاختراق الذي وصف بالأربعاء الأسود في 15 يوليو، استخدموا هواتف لخداع موظفي الشركة للسماح لهم بالوصول إلى الأنظمة الداخلية.

كما كشف موقع التغريد الشهير أن الهجوم استهدف "عدداً صغيراً من الموظفين من خلال التصيد الإلكتروني الرمحي عبر الهاتف".

إلى ذلك، أشارت إلى أن "هذا الهجوم اعتمد على محاولة كبيرة ومتضافرة لتضليل بعض الموظفين واستغلال نقاط الضعف البشرية للوصول إلى أنظمتنا الداخلية".

يشار إلى أنه من ضمن الحسابات التي تم اختراقها في تلك العملية حساب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والمرشح الرئاسي جو بايدن، والملياردير بيل غيتس، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.