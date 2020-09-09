من العراق إلى أفغانستان.. واشنطن تسحب مزيداً من الجنود

استكمالاً لتصريحات سابقة أدلى بها مسؤولون في الإدارة الأميركية عن انسحاب تدريجي للقوات الأميركية في العراق، وهو ما شهدته بالفعل الأشهر الماضية، أفاد مسؤول أميركي كبير للصحافيين، الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترمب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق اليوم.

وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأميركية في أفغانستان.

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"حروب أميركا التي لا تنتهي"

وفي حين تأتي تلك الخطوة استكمالا لخطة سابقة وضعتها إدارة ترمب من أجل سحب الجنود من الخارج، رأى بعض المحللين أن الهدف من الإعلان الآن قد يكون إقناع الناخبين بأن المرشح الجمهوري يفي بوعوده بإنهاء ما وصفها بحروب أميركا التي لا تنتهي.

وكان مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم نشر اسمه الشهر الماضي، قال إنه من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها من العراق في الأشهر المقبلة.

يشار إلى أنه خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن في 21 أغسطس، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الرئيس الأميركي أكد له خلال لقائهما أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق خلال الثلاث سنوات المقبلة.

يذكر أن للولايات المتحدة نحو 5200 جندي نشرتهم في العراق سابقا لقتال تنظيم داعش.

كما لها حاليا نحو 8600 جندي في أفغانستان، وقد أعلن ترمب صراحة خلال مقابلة الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة تعتزم خفض هذا العدد إلى حوالي 4000.