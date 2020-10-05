المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكيناني الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثلاثة أيام من نقل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المستشفى.

وكتبت ماكيناني على تويتر "بعد خضوعي لفحوص يومية منذ الخميس أظهرت عدم إصابتي بكوفيد-19، تبين الاثنين أنني مصابة بكوفيد-19 من دون أن أشعر بأعراض"، موضحة إنها التزمت الحجر الصحي.

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ويدور جدل حول التدابير الاحتياطية أو عدم اتخاذ احتياطات في البيت الأبيض وبين أفراد عائلة ترمب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

والأحد، عقدت المتحدثة باسم الرئيس مؤتمرا صحافيا في الخارج بحضور صحافيين بدون أن تضع كمامة.