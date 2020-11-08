أعلن الرئيس الأميركي المنتخب الديمقراطي، جو بايدن، السبت، أنّه سيُشكّل اعتباراً من الاثنين خليّة أزمة خاصّة بفيروس كورونا المستجدّ، تضمّ علماء وخبراء، لمواجهة التحدّي الأبرز الذي ستجد إدارته نفسها أمامه منذ اليوم الأول لولايته.

وقال بايدن في خطاب إعلان النصر متوجّهاً إلى أنصاره الذين احتشدوا في الهواء الطلق في مسقط رأسه ويلمنتغون بولاية ديلاوير "سأشكّل الاثنين خليّة تضمّ علماء وخبراء"، من أجل العمل على "خطّة تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 20 يناير 2021".

إحياء الاقتصاد لن يكون دون كبح كورونا

واعتبر جو بايدن أن إحياء الاقتصاد لن يكون دون السيطرة على كورونا، وأعلن الديمقراطي جو بايدن في ساعة مبكرة من صباح الأحد (مساء السبت بالتوقيت المحلي) الفوز بسباق الرئاسة الأميركية بعد حملة مريرة، وتعهد بالعمل على توحيد بلد يعاني استقطابا شديدا، برغم رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الاعتراف بالهزيمة.

وفاز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي العشرين لولاية بنسلفانيا، ليرتفع عدد الأصوات التي جمعها لأكثر من 270 اللازمة للفوز، بعد أربعة أيام من الإثارة الشديدة، لينطلق أنصاره في احتفالات صاخبة بالمدن الكبرى.

وقال بايدن أمام أنصاره في خطاب النصر في مرآب للسيارات في مسقط رأسه ويلمنغتون في ولاية ديلاوير "لقد تحدث شعب هذه الأمة.

منحونا نصرا واضحا ونصرا مقنعا".

وأضاف "أتعهد بأن أكون رئيسا يسعى للوحدة لا للتقسيم"، ثم خاطب أنصار ترمب مباشرة.

وقال "والآن، دعونا نعطي بعضنا البعض فرصة. حان الوقت لتنحية الخطاب القاسي جانباً، ونهدئ الغضب، ونرى بعضنا مرة أخرى، ولنصغي إلى بعضنا مجدداً". وأضاف "حان الوقت لمداواة أميركا".

وقدمته السيناتور كاملا هاريس، التي ترشحت معه على منصب نائب الرئيس، والتي ستكون أول امرأة، وأول أميركية سمراء، وأول أميركية من أصل آسيوي تشغل منصب نائب الرئيس، ثاني أرفع منصب في البلاد.

وسارع عدد من زعماء العالم إلى تهنئة بايدن، منهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهو ما يصعب على ترمب بدرجة أكبر مواصلة الزعم بتزوير الانتخابات.

وسارع ترمب - الذي كان يلعب الغولف عندما أعلنت الشبكات الإعلامية فوز منافسه - باتهام بايدن "بالتعجل لإعلان فوز زائف".

وأضاف "الانتخابات لم تحسم بعد".

ورفع ترمب عددا من الدعاوى القضائية للطعن على النتائج، لكن مسؤولي الانتخابات بالولايات في أنحاء البلاد يقولون إنه لا يوجد دليل على حدوث مخالفات كبيرة، ويقول خبراء قانونيون إن من المستبعد أن تفلح جهود ترمب.