  • مباشر
اللغة

"غامض" ومولع بالغولف.. ما لا تعرفه عن سلاح هاريس السري

كامالا هاريس وزوجها - أرشيفية من فرانس برس

"غامض" ومولع بالغولف.. ما لا تعرفه عن سلاح هاريس السري

تزوّجت هاريس وإيمهوف في 2014، هي للمرة الأولى وهو للمرة الثانية، وعند دخولهما البيت الأبيض سيكونان أول زوجين من عرقين مختلفين في سدّة الحكم في واشنطن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

بينما تدخل كامالا هاريس التاريخ من أوسع أبوابه كأول امرأة وأول سمراء تتبوأ منصب نائب رئيس الولايات المتّحدة، يتحضّر زوجها دوغ إيمهوف لخوض غمار تجربته الخاصة الجديدة باعتباره "الرجل الثاني" في البيت الأبيض.

وتزوّجت هاريس وإيمهوف في 2014، هي للمرة الأولى وهو للمرة الثانية، وعند دخولهما البيت الأبيض سيكونان أول زوجين من عرقين مختلفين في سدّة الحكم في واشنطن.

حسب قوانين أميركا.. هذا ما ينتظر بايدن حتى تنصيبه رئيساً الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 حسب قوانين أميركا.. هذا ما ينتظر بايدن حتى تنصيبه رئيساً

لكنّ دور "الرجل الثاني" الجديد الذي ينتظر إيمهوف لم يتمّ تحديده بعد، وهو لا يزال متكتّماً حول الموضوع.

قضية إنسانية

تقليدياً، يتوقع من زوجات الرؤساء ونواب الرئيس إقامة توازن دقيق بين الدعم لأزواجهن وبين الاستقلالية، وغالباً ما تختار الزوجات قضية إنسانية يروّجن لها.

وإيمهوف الذي ينشط بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ووُصف خلال حملة زوجته الانتخابية بأنّه "سلاح سرّي" داخلها، يعمل في حقل المحاماة وهو متخصّص في قضايا الإعلام والرياضة والترفيه.

كامالا هاريس وزوجها - أرشيفية من فرانس برس
كامالا هاريس وزوجها - أرشيفية من فرانس برس

حالة من الغموض

إلا أنّ المحامي البارع أخذ إجازة في شهر آب/أغسطس من شركة "دي ال آيه بايبر" التي يعمل فيها والتي تملك مكاتب متخصّصة بحملات الضغط في واشنطن، لكنّ ذلك يمهّد لخلق تضارب مصالح مع وظيفة زوجته الجديدة.

وأبقى إيمهوف على حالة من الغموض بشأن ما إذا كان سيبقى مع الشركة، على الرّغم من أنّه أبلغ محاوريه في وسائل الإعلام من أنّه يرغب في التطوّع لعمل قانوني بدون أجر.

وفي علامة بارزة أخرى، سيكون ايمهوف أول فرد يحمل الديانة اليهودية في أسرة نائب رئيس الولايات المتّحدة. ويصفه أصدقاؤه بأنّه شخص مرتبط باليهودية التي تشكّل وعيه، لكنّه أقلّ التزاماً.

كامالا هاريس وزوجها أثناء الاحتفال بإعلان فوز جو بايدن - فرانس برس
كامالا هاريس وزوجها أثناء الاحتفال بإعلان فوز جو بايدن - فرانس برس

حب من النظرة الأولى

ووُلد إيمهوف في بروكلين ونشأ في نيوجيرسي، ويقال إن لديه ذكريات سعيدة عن المعسكر الصيفي اليهودي حيث فاز بجوائز رياضية.

ونقل والده الأسرة إلى لوس أنجلوس حيث حصل إيمهوف على شهادة في القانون من "جامعة جنوب كاليفورنيا"، ثم عمل في مكاتب محاماة عدة قبل أن يصل إلى شركة "دي ال آيه بايبر".

وزواج إيمهوف بهاريس كان مدبّراً، فقد التقيا للمرة الأولى في موعد رتّبه أصدقاء للطرفين، وكان "حبّاً من النظرة الأولى" وفق ما قال إيمهوف لاحقاً.

وللمصادفة، يشترك "الزوج الثاني" المنتخب في شيء واحد مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، وهو ولعه برياضة الغولف التي يبرع بها.

يوم جديد

ويشار إلى أن هاريس أعلنت في كلمة ألقتها بعد فوز جو بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاوير صباح الأحد أنّ انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتّحدة يُمثّل "يوماً جديداً لأميركا".

وقالت في خطاب إعلان النصر متوجهّة إلى أنصارها الديمقراطيّين الذين احتشدوا في الهواء الطلق إنّه "في الوقت الذي كانت فيه ديمقراطيّتنا نفسها على المحكّ في هذه الانتخابات، وروح أميركا على المحكّ أمام عيون العالم أجمع، فقد دشّنتم يوماً جديداً لأميركا".

يشار إلى أن وسائل إعلام أميركية مرموقة كانت أعلنت أمس فوز المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي، دونالد ترمب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق، على مدى أيام عدة لا سيما بعد أن تأخرت نتائج الفرز في ولايات حاسمة، ولا تزال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار
هؤلاء أول من زفّ الأخبار السارة لبايدن.. وصورة معبّرة هؤلاء أول من زفّ الأخبار السارة لبايدن.. وصورة معبّرة

الأكثر قراءة

عرس يوتيوبر يمني في صنعاء يثير ذعر الحوثيين.. هذه قصته عرس يوتيوبر يمني في صنعاء يثير ذعر الحوثيين.. هذه قصته
معلومات لا تعرفها عن جو بايدن معلومات لا تعرفها عن جو بايدن
بايدن.. خسر زوجته وابنته بحادث سير ومات ابنه بالسرطان بايدن.. خسر زوجته وابنته بحادث سير ومات ابنه بالسرطان
بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟ ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟

قبل أن تذهب

مع أم ضد.. كيف يتعامل الإعلام الجمهوري مع بايدن ؟
مع أم ضد.. كيف يتعامل الإعلام الجمهوري مع بايدن ؟

اكتشف المزيد