"غامض" ومولع بالغولف.. ما لا تعرفه عن سلاح هاريس السري

بينما تدخل كامالا هاريس التاريخ من أوسع أبوابه كأول امرأة وأول سمراء تتبوأ منصب نائب رئيس الولايات المتّحدة، يتحضّر زوجها دوغ إيمهوف لخوض غمار تجربته الخاصة الجديدة باعتباره "الرجل الثاني" في البيت الأبيض.

وتزوّجت هاريس وإيمهوف في 2014، هي للمرة الأولى وهو للمرة الثانية، وعند دخولهما البيت الأبيض سيكونان أول زوجين من عرقين مختلفين في سدّة الحكم في واشنطن.

لكنّ دور "الرجل الثاني" الجديد الذي ينتظر إيمهوف لم يتمّ تحديده بعد، وهو لا يزال متكتّماً حول الموضوع.

قضية إنسانية

تقليدياً، يتوقع من زوجات الرؤساء ونواب الرئيس إقامة توازن دقيق بين الدعم لأزواجهن وبين الاستقلالية، وغالباً ما تختار الزوجات قضية إنسانية يروّجن لها.

وإيمهوف الذي ينشط بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ووُصف خلال حملة زوجته الانتخابية بأنّه "سلاح سرّي" داخلها، يعمل في حقل المحاماة وهو متخصّص في قضايا الإعلام والرياضة والترفيه.

حالة من الغموض

إلا أنّ المحامي البارع أخذ إجازة في شهر آب/أغسطس من شركة "دي ال آيه بايبر" التي يعمل فيها والتي تملك مكاتب متخصّصة بحملات الضغط في واشنطن، لكنّ ذلك يمهّد لخلق تضارب مصالح مع وظيفة زوجته الجديدة.

وأبقى إيمهوف على حالة من الغموض بشأن ما إذا كان سيبقى مع الشركة، على الرّغم من أنّه أبلغ محاوريه في وسائل الإعلام من أنّه يرغب في التطوّع لعمل قانوني بدون أجر.

وفي علامة بارزة أخرى، سيكون ايمهوف أول فرد يحمل الديانة اليهودية في أسرة نائب رئيس الولايات المتّحدة. ويصفه أصدقاؤه بأنّه شخص مرتبط باليهودية التي تشكّل وعيه، لكنّه أقلّ التزاماً.

حب من النظرة الأولى

ووُلد إيمهوف في بروكلين ونشأ في نيوجيرسي، ويقال إن لديه ذكريات سعيدة عن المعسكر الصيفي اليهودي حيث فاز بجوائز رياضية.

ونقل والده الأسرة إلى لوس أنجلوس حيث حصل إيمهوف على شهادة في القانون من "جامعة جنوب كاليفورنيا"، ثم عمل في مكاتب محاماة عدة قبل أن يصل إلى شركة "دي ال آيه بايبر".

وزواج إيمهوف بهاريس كان مدبّراً، فقد التقيا للمرة الأولى في موعد رتّبه أصدقاء للطرفين، وكان "حبّاً من النظرة الأولى" وفق ما قال إيمهوف لاحقاً.

وللمصادفة، يشترك "الزوج الثاني" المنتخب في شيء واحد مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، وهو ولعه برياضة الغولف التي يبرع بها.

يوم جديد

ويشار إلى أن هاريس أعلنت في كلمة ألقتها بعد فوز جو بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاوير صباح الأحد أنّ انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتّحدة يُمثّل "يوماً جديداً لأميركا".

وقالت في خطاب إعلان النصر متوجهّة إلى أنصارها الديمقراطيّين الذين احتشدوا في الهواء الطلق إنّه "في الوقت الذي كانت فيه ديمقراطيّتنا نفسها على المحكّ في هذه الانتخابات، وروح أميركا على المحكّ أمام عيون العالم أجمع، فقد دشّنتم يوماً جديداً لأميركا".

يشار إلى أن وسائل إعلام أميركية مرموقة كانت أعلنت أمس فوز المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي، دونالد ترمب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق، على مدى أيام عدة لا سيما بعد أن تأخرت نتائج الفرز في ولايات حاسمة، ولا تزال.