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بايدن يكشف موعد أول تعيين في إدارته

جو بايدن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

بايدن يكشف موعد أول تعيين في إدارته

خلال هذا الأسبوع.. بايدن يحدد تاريخ أول تعيين في إدارته الجديدة

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دبي - العربية.نت

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حدد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأحد، أن أول تعيين في إدارته الجديدة سيعلن يوم الثلاثاء المقبل.

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جاء هذا الإعلان في وقت يتحرك فيه الرئيس ، بسرعة لملء مناصب إدارته، حيث من المقرر أيضاً أن يمكنه تعيين كبار القادة في حكومته خلال أيام قادمة.

وكان بايدن قد قال للصحافيين، الخميس الماضي، إنه قرر بالفعل من الذي سيرأس وزارة الخزانة. موضحاً أنه قد يتم الإعلان عن هذا الاختيار، إلى جانب مرشحه لوزارة الخارجية، قبل عيد الشكر، وذلك وفقًا لأشخاص مقربين من الانتقال تحدثوا إلى وكالة "أسوشييتد برس".

الوزراء على دفعات

كما يمكن إصدار إعلانات مجلس الوزراء على دفعات، مع تركيز مجموعات المرشحين على مجال معين، مثل الاقتصاد أو الأمن القومي أو الصحة العامة، مرة واحدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى إيصال رسالة مفادها أن الرئيس عازم على التحضير للرئاسة في الوقت المحدد لتسليم السلطة، المقرر في 20 يناير/كانون الثاني القادم.

إلى ذلك، تفيد المعلومات بأن بايدن يعقد اجتماعات افتراضية متكررة من منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، ويشارك في هذه المرحلة، بعمق في اختيار مجلس وزرائه، وهي عملية وصفها أحد الأشخاص بأنها تشبه تركيب قطع الألغاز.

بايدن وترمب
بايدن وترمب

ومن خلال تشكيل الفريق المكون من 15 شخصا، يواجه بايدن مطالب من مصالح متعددة ومتضاربة، فضلاً عن الحقائق السياسية للتنقل في مجلس شيوخ منقسم تقريبا بالنصف.

ترمب يشكك!

يذكر أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، كان كرر مجدداً الأحد، تشكيكه بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتساءل في تغريدة على حسابه على تويتر صباح اليوم: لماذا يشكل بايدن إدارته بسرعة بينما يجد المحققون مئات آلاف الأصوات المزيفة التي تكفي لفوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر.

كما أضاف "مئات آلاف الأصوات المزيفة تكفي لقلب نتيجة أربع ولايات على الأقل، آمل أن يكون لدى المحاكم والمجالس التشريعية الشجاعة للقيام بما يلزم لضمان نزاهة الانتخابات".

يأتي هذا بعد أعلن قاض في بنسلفانيا رفضه مزاعم حصول تزوير انتخابي واسع النطاق في هذه الولاية، ما يمهد لتثبيت فوز بايدن فيها، بما يشكل ضربة قوية للرئيس المنتهية ولايته.

وكانت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية قد أظهرت فوز بايدن على ترمب بـ 12670 صوتًا من حوالي 5 ملايين صوت، أو 0.25%.

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