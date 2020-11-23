  • مباشر
اللغة

أميركا.. طعن لحملة ترمب في ولاية بنسلفانيا

دونالد ترمب

أميركا.. طعن لحملة ترمب في ولاية بنسلفانيا

الحملة ذكرت في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأميركية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، حكماً برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا.

وذكرت الحملة في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأميركية.

السودان: قواتنا تؤمن الحدود مع إثيوبيا ولا نقف مع أحد السودان السودان: قواتنا تؤمن الحدود مع إثيوبيا ولا نقف مع أحد

"حجج قانونية بلا أساس"

يشار إلى أن بران كان رفض السبت دعوى قضائية أقامتها حملة ترمب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في بنسلفانيا، حيث فاز ترمب في انتخابات 2016.

ويمهد هذا القرار القضائي لمصادقة بنسلفانيا على فوز بايدن في الولاية، وهو إعلان مقرر الاثنين.

كما وصف القاضي ما جاء في الدعوى بأنه "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على التكهنات".

يذكر أن بايدن فاز في كل ولاية بأصوات الهيئة الناخبة التي تقرر في نهاية المطاف من سيدخل إلى البيت الأبيض. وقد حصل على 306 أصوات مقابل 232 لترمب.

ومن المقرر أن تصوت الهيئة الناخبة رسمياً في 14 ديسمبر على أن تسبقها مصادقة الولايات على النتائج. وعادة ما تُصادق الولايات على النتائج بشكل روتيني بعد كل انتخابات رئاسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

في سوريا.. طبقة أفرزتها الحرب تعيش في كوكب آخر! في سوريا.. طبقة أفرزتها الحرب تعيش في كوكب آخر!
الصين مجدداً: لسنا منبع كورونا.. بل جاء من هنا! الصين مجدداً: لسنا منبع كورونا.. بل جاء من هنا!

الأكثر قراءة

تصريح محبط من الصحة العالمية: موجة ثالثة قاتلة في 2021 تصريح محبط من الصحة العالمية: موجة ثالثة قاتلة في 2021
معلومات عن طائرة نقلها الجيش الأميركي إلى الشرق الأوسط معلومات عن طائرة نقلها الجيش الأميركي إلى الشرق الأوسط
في سوريا.. طبقة أفرزتها الحرب تعيش في كوكب آخر! في سوريا.. طبقة أفرزتها الحرب تعيش في كوكب آخر!
يشوه الفيروس..  ضوء أخضر لعلاج ضد كورونا تناوله ترمب! يشوه الفيروس..  ضوء أخضر لعلاج ضد كورونا تناوله ترمب!
صورة مسؤول سوداني تثير التساؤلات.. ما هدف نشرها؟ صورة مسؤول سوداني تثير التساؤلات.. ما هدف نشرها؟
شظايا تيغراي تطال صورة آبي.. شظايا تيغراي تطال صورة آبي.. "مرحلة الحسم قادمة"

قبل أن تذهب

كورونا يفرض نفسه على مباحثات قمة العشرين برئاسة السعودية
كورونا يفرض نفسه على مباحثات قمة العشرين برئاسة السعودية

اكتشف المزيد