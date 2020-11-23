أميركا.. طعن لحملة ترمب في ولاية بنسلفانيا

استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، حكماً برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا.

وذكرت الحملة في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأميركية.

"حجج قانونية بلا أساس"

يشار إلى أن بران كان رفض السبت دعوى قضائية أقامتها حملة ترمب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في بنسلفانيا، حيث فاز ترمب في انتخابات 2016.

ويمهد هذا القرار القضائي لمصادقة بنسلفانيا على فوز بايدن في الولاية، وهو إعلان مقرر الاثنين.

كما وصف القاضي ما جاء في الدعوى بأنه "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على التكهنات".

يذكر أن بايدن فاز في كل ولاية بأصوات الهيئة الناخبة التي تقرر في نهاية المطاف من سيدخل إلى البيت الأبيض. وقد حصل على 306 أصوات مقابل 232 لترمب.

ومن المقرر أن تصوت الهيئة الناخبة رسمياً في 14 ديسمبر على أن تسبقها مصادقة الولايات على النتائج. وعادة ما تُصادق الولايات على النتائج بشكل روتيني بعد كل انتخابات رئاسية.