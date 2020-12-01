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استقالة مستشار ترمب المثير للجدل بشأن فيروس كورونا

Dr Scott Atlas, U.S. President Donald Trump?s coronavirus disease advisor, walks outside the White House on Election Day in Washington, U.S., November 3, 2020. REUTERS/Tom Brenner
الدكتور سكوت أتلاس
فيروس كورونا

استقالة مستشار ترمب المثير للجدل بشأن فيروس كورونا

سكوت أتلاس طبيب متخصص في علم الأشعة العصبية.. وقد واجه انتقادات شديدة من خبراء في الصحة العامة بمن فيهم أنتوني فاوتشي

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العربية.نت – وكالات

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قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الدكتور سكوت أتلاس استقال من منصبه كمستشار خاص للرئيس دونالد ترمب، بعد أربعة شهور مثيرة للجدل اشتبك خلالها مراراً مع أعضاء آخرين في الفريق المكلف بالتصدي لفيروس كورونا.

وكتب أتلاس في رسالة لترمب مؤرخة بتاريخ الأول من ديسمبر: "أكتب لكم استقالتي من منصبي كمستشار خاص لرئيس الولايات المتحدة"، وفقاً لما ذكرته قناة "فوكس نيوز" التي كانت أول من أذاع النبأ.

ويُعتبر أتلاس موظفاً خاصاً بالحكومة في مهمة عمل مدتها 130 يوماً تنتهي هذا الأسبوع.

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وأتلاس طبيب متخصص في علم الأشعة العصبية، وقد واجه انتقادات شديدة من خبراء في الصحة العامة، بمن فيهم أنتوني فاوتشي قائد فريق مكافحة الأمراض المعدية بالولايات المتحدة. واتُهم بتقديم معلومات مضللة أو خاطئة لترمب عن جائحة كورونا.

وقد قلل مراراً من أهمية الكمامات للوقاية من كورونا، وقال هذا الشهر إن قرارات الإغلاق والعزل العام ما هي إلا "فشل ذريع" في محاولات منع انتشار الفيروس.

ولقيت آراؤه بشأن التعامل مع الجائحة انتقادات من نظرائه في كلية الطب بجامعة ستانفورد وغيرها.

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