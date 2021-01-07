بتصديق الكونغرس.. بايدن رئيسا للولايات المتحدة

صادق الكونغرس الأميركي اليوم الخميس على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

وأعلن نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس، خلال جلسة مشتركة لغرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب) حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 للرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

أتى ذلك، بعد أن أنهى أعضاء الكونغرس عملية التصديق على نتائج الولايات، بعد مناقشة الطعون في بنسلفيانيا وأريزونيا واسقاطها لاحقا بتصويت الأغلبية، وذلك بعد أن سقطت أيضا اعتراضات أخرى، قبل التوصل إلى مرحلة مناقشتها.

يشار إلى أن موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، تمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير المقبل.

بالتزامن، أكد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، أن انتقال السلطة سيحص بشكل منظم بعد مصادقة الكونغرس هذه.

بنسلفانيا وأريزونا

وكان أغلبية أعضاء مجلس النواب صوتوا صباح اليوم برفض اعتراض حلفاء ترمب على تأكيد فوز بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة، في محاولة أخيرة إما لإلغاء فوز الرئيس الديمقراطي أو تأجيل المصادقة عليه.

جاء رفض مجلس النواب لهذا الإجراء بعد ساعتين من تصويت مجلس الشيوخ برفضه أيضا.

كذلك، أسقط النواب والشيوخ في وقت سابق الاعتراق على نتائج ولاية أريزونا بعد مناقشته بشكل منفصل، ومن ثم استئناف الجلسة المشتركة.



