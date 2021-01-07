شغب الليل الأميركي الطويل.. 4 قتلى ومولوتوف في الكابيتول

انتهت أعمال الشغب والعنف التي وقعت خلال الساعات الماضية ليل الأربعاء بمحيط مبنى الكابيتول في واشنطن، بسقوط 4 قتلى بحسب ما أعلنت الشرطة الأميركية الخميس.

فقد أوضح قائد شرطة واشنطن، روبرت كونتي أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم داخل الكونجرس أمس.

كما أعلن أنه تم اعتقال 52، بعدما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترمب مبنى الكونغرس محاولين منع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

مواد كيميائية

إلى ذلك، قالت الشرطة إن محتجين قذفوا "مواد كيميائية مزعجة" أثناء اقتحام "الكابيتول" الذي استمر لساعات قبل أن تتمكن قوى الأمن من إخراجهم.

وكانت امرأة قد أصيبت بطلق ناري في وقت سابق من يوم الأربعاء عندما حاول محتجون اختراق أحد الأبواب المحصنة في مبنى الكابيتول، وقد جرى نقلها إلى المستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها متأثرة بجراحها.

يشار إلى أن مسؤولي شرطة العاصمة كانوا أعلنوا في وقت سابق أيضًا أنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين، أحدهما خارج اللجنة الوطنية الديمقراطية والآخر خارج اللجنة الوطنية الجمهورية.

كما عثرت الشرطة داخل الكابيتول على مبرد لسيارة (ثلاجة صغيرة) فيه مسدس وزجاجة مولوتوف (قنبلة حارقة بدائية).

وصمة عار

يشار إلى أن متظاهرين اقتحموا عصر أمس الأربعاء مبنى الكابيتول، ودارت بينهم وبين قوات الأمن مواجهات وسادت المكان فوضى واشتباكات، واضطر البرلمانيون للاحتماء ريثما وصلت تعزيزات أمنية واستعادت السيطرة على المبنى بعد حوالي أربع ساعات.

واقتحم أنصار ترمب المبنى بعدما شاركوا في تظاهرة قرب البيت الأبيض دعا إليها الرئيس الجمهوري، احتجاجاً على نتائج الانتخابات التي وصفها بالمزورة، معتبراً أنها "سرقت منه".

وإثر استئناف مجلس الشيوخ جلسة المصادقة، شدّد زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أن المجلس "لن يتم ترهيبه".وأضاف "لقد حاولوا تعطيل ديموقراطيتنا وفشلوا".

من جهته قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنّ ما جرى الأربعاء "لطخة ووصمة عار لن تمحى بسهولة".